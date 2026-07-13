El Cacique buscaba un guardameta y el uruguayo era la principal opción, pero no hubo avances. Destaparon que en Argentina se anticiparon.

Colo Colo está buscando refuerzos en el mercado de fichajes de invierno y el puesto del arquero es uno donde miran opciones. A pesar de tener a Gabriel Maureira, en el Cacique han puesto sus ojos en el uruguayo Santiago Mele para la segunda rueda de la temporada 2026.

El guardameta viene de disputar el Mundial 2026 y define su futuro ante el poco espacio que tuvo en el Monterrey. Sin embargo, cuando parecía que el Eterno Campeón tenía pista libre para ir a buscarlo, desde Argentina aparecieron a arruinarle los planes y con todo.

Este lunes se conoció que el guardameta charrúa estaría más cerca de irse al otro lado de la cordillera que de llegar a nuestro país. Un duro golpe para el Cacique, que paga caro la lentitud con que ha estado negociando para sumar variantes.

Santiago Mele más cerca de Argentina que de Chile: Colo Colo se complica

A Colo Colo la demora en hacer una oferta puede dejarlo sin el principal nombre que tenían para su arco. Santiago Mele estaba esperando por la propuesta formal del Cacique pero Independiente se adelantó para quedarse con él.

Santiago Mele no está muy interesado en venir a Colo Colo. Foto: Photosport.

El Rojo de Gustavo Quinteros también se sumó a la pelea por el charrúa y, después de hacerle espacio en el plantel, parece tomar la delantera. Así por lo menos lo dio a conocer el periodista Edson Figueroa en su canal de YouTube, donde destapó la situación.

Según reveló el reportero albo, Santiago Mele estaría más interesado en ir a Independiente que en venir a Colo Colo. “La información que manejo es que a Mele le seduce más Argentina que Chile“, señaló.

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Esto significaría un gran problema para Fernando Ortiz, quien más ha insistido por sumar un arquero ante las dudas que ha tenido Gabriel Maureira y el estado en el que volverá Fernando De Paul de su lesión. El escenario es preocupante y más considerando que el propio DT había pedido nombres antes del viaje a Colombia para la intertemporada.

La situación deja a los hinchas albos con la duda de si el club seguirá buscando un nombre en la portería o se queda con lo que tiene. Eso sí, con una postura más que clara del técnico, el que viene desde comienzos de año pidiendo un guardameta.

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Colo Colo se aleja cada vez más de un Santiago Mele que se ve en Independiente antes que en el Estadio Monumental. El Cacique puede quedarse con las ganas de tener un nuevo arquero y ruega para que en las próximas horas haya novedades sobre este tema.

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En resumen, Colo Colo y Mele