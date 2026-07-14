Si la mayoría de los hinchas se quedó con la sensación de que Argentina tuvo un camino muy fácil para llegar a las semifinales del Mundial 2026, en comparación a Inglaterra, España y Francia, hay un dato que no hace más que ratificar ese sentir.
Según determina el ranking FIFA, el principal listado de selecciones del planeta que define, entre otras cosas, los cabezas de serie para definir los grupos, si consideramos la ubicación de los rivales de los semifinalistas, la Albiceleste atravesó un camino más sencillo.
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Ranking FIFA delata “fácil” camino de Argentina a semifinales
A las pruebas nos remitimos. Vamos con la parte alta del cuadro. Francia (3° al inicio del torneo) enfrentó a Senegal (15°), Irak (57°) y Noruega (31°) en fase de grupos, para luego superar a Suecia (38°), Paraguay (41°) y Marruecos (7°). Es decir, un promedio de 31,5.
España dejó en el camino a Cabo Verde (67°), Arabia Saudita (61°) y Uruguay (16°) en grupos, después eliminó a Austria (24°), Portugal (5°) y Bélgica (9°) para un promedio de 30,3. El camino más difícil de los semifinalistas del Mundial 2026.
Vamos con Inglaterra, que en fase previa superó a Croacia (11°), Ghana (73°), Panamá (34°), para luego vencer a Congo (46°), México (14°) y los noruegos, con una media de 34,8. Entonces llega el momento de ver lo que atravesó Argentina.
A saber, le ganó a Argelia (28°), los austríacos, Jordania (63°), los caboverdianos, Egipto (29°) y Suiza (19°). Esto nos da un promedio de 38,3, el más alto de los semifinalistas, lo que nos da a entender numéricamente que tuvieron el camino más fácil.
En síntesis
- El ranking FIFA ratificó que Argentina tuvo el camino más fácil para llegar a las semifinales.
- Los trasandinos promediaron un rival de 38,3, mientras que España tuvo la ruta más complicada.
- Francia e Inglaterra también enfrentaron a oponentes con mejor ubicación promedio en el listado.