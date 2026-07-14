Si sacamos el promedio de todos los rivales que enfrentaron los cuatro semifinalistas de la Copa del Mundo, la Albiceleste tiene ventaja por sobre el resto.

Si la mayoría de los hinchas se quedó con la sensación de que Argentina tuvo un camino muy fácil para llegar a las semifinales del Mundial 2026, en comparación a Inglaterra, España y Francia, hay un dato que no hace más que ratificar ese sentir.

Según determina el ranking FIFA, el principal listado de selecciones del planeta que define, entre otras cosas, los cabezas de serie para definir los grupos, si consideramos la ubicación de los rivales de los semifinalistas, la Albiceleste atravesó un camino más sencillo.

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Ranking FIFA delata “fácil” camino de Argentina a semifinales

A las pruebas nos remitimos. Vamos con la parte alta del cuadro. Francia (3° al inicio del torneo) enfrentó a Senegal (15°), Irak (57°) y Noruega (31°) en fase de grupos, para luego superar a Suecia (38°), Paraguay (41°) y Marruecos (7°). Es decir, un promedio de 31,5.

España dejó en el camino a Cabo Verde (67°), Arabia Saudita (61°) y Uruguay (16°) en grupos, después eliminó a Austria (24°), Portugal (5°) y Bélgica (9°) para un promedio de 30,3. El camino más difícil de los semifinalistas del Mundial 2026.

Vamos con Inglaterra, que en fase previa superó a Croacia (11°), Ghana (73°), Panamá (34°), para luego vencer a Congo (46°), México (14°) y los noruegos, con una media de 34,8. Entonces llega el momento de ver lo que atravesó Argentina.

A saber, le ganó a Argelia (28°), los austríacos, Jordania (63°), los caboverdianos, Egipto (29°) y Suiza (19°). Esto nos da un promedio de 38,3, el más alto de los semifinalistas, lo que nos da a entender numéricamente que tuvieron el camino más fácil.

En síntesis