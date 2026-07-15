Tuchel criticado tras la eliminación de Inglaterra por ratonear: “No me arrepiento de nada”

El entrenador de Inglaterra responde a las críticas tras perder la semifinal del Mundial contra Argentina. Con la ventaja mínima, el cuadro británico se echó para atrás y La Albiceleste lo dio vuelta.

El entrenador de la selección de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, ya es sindicado como el principal responsable de la eliminación de los británicos en la semifinal de la Copa del Mundo 2026, en el clásico contra Argentina.

El equipos de Los Tres Leones logró ponerse en ventaja tras el descanso, pero a poco del tiempo reglamentario sufrió el empate trasandino y en los descuentos el gol que sentenció la derrota.

Tras conseguir la ventaja Inglaterra se replegó. De hecho comenzó a sustituir a sus jugadores ofensivos para cubrir la retaguardia. Cuando se le vino la noche intentó potenciar el ataque, pero ya era tarde.

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Tuchel y su “don Marka” en Inglaterra contra Argentina

Ante las críticas, Tuchel manifestó que “no me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo“.

Se mandó un “don Marka”: a Tuchel lo apuntan como el principal responsable de la eliminación de Inglaterra contra Argentina.

Sobre la decisión defensiva explicó que “sólo intentábamos ayudar a los jugadores. Concedimos un gol enseguida. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez“.

“Por supuesto, la responsabilidad es del entrenador. Si las cosas no salen bien es fácil decir que fue un error. Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar; concedimos muchas ocasiones y no pudimos revertir la posesión del balón. A partir de ahí, nos limitamos a conceder muchísimos centros, ocasiones y tiros. Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel tras nuestro gol”, complementó el entrenador.

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Por último, Tuchel aseguró que no duda de su continuidad en la dirección técnica de Inglaterra: “seguiremos adelante con nuestro contrato hasta la Eurocopa 2028 que se juega en casa, y tengo muchas ganas de afrontarlo, aunque ahora mismo sea difícil mirar tan adelante“.

Resumen:

-Inglaterra fue eliminada por Argentina en la semifinal del Mundial 2026.

-Thomas Tuchel implementó una línea de cinco defensas tras conseguir la ventaja.

-Thomas Tuchel tiene contrato como entrenador de Inglaterra hasta la Eurocopa 2028.