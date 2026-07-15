El Mundial 2026: Argentina y España lucharán por el título en el partido que pondrá fin a la Copa del Mundo, luego de varias semanas de intensa competencia, enfrentando al vigente monarca contra una selección española que vuelve a una final después de 16 años.
Los españoles fueron los primeros en llegar la final, tras vencer con autoridad por 2-0 a Francia en semifinales. La Furia Roja mostró un alto nivel y ahora va por su segunda estrella, después de Sudáfrica 2010.
El esperado duelo enfrentará al vigente monarca contra una selección española que vuelve a una final después de 16 años.
Con dos asistencias de Messi, Argentina le pasó por encima a Inglaterra – Getty
¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?
La gran final entre Argentina y España tiene fecha definida y será este domingo 19 de julio, desde las 15:00 horas de Chile.
El último partido del Mundial 2026 definirá al nuevo campeón y podrás verlo EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.
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Argentina se lleva una semifinal para el recuerdo
Argentina protagonizó una nueva remontada para meterse en la final. La Albiceleste derrotó 2-1 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, pese a comenzar en desventaja.
Los ingleses abrieron la cuenta con Anthony Gordon, pero el vigente campeón reaccionó y Enzo Fernández igualó, con Lautaro Martínez sellando la clasificación con el gol del triunfo.
Con Lionel Messi como capitán, Argentina intentará sumar una nueva Copa del Mundo frente a una España, que llega como uno de los equipos más sólidos de la competencia.
En resumen
- Argentina venció 2-1 a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial 2026.
- España clasificó tras derrotar 2-0 a Francia en semifinales.
- La final se jugará el domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile.