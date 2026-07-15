Lionel Messi y Argentina siguen haciendo historia en el Mundial 2026. La Albiceleste consiguió una épica remontada 2 a 1 frente a Inglaterra y consiguió la clasificación a la final de la cita planetaria, lo que dejó al 10 en llamas.
Los trasandinos no lo pasaron bien y estuvieron abajo en el marcador gran parte del encuentro. Sin embargo, la Pulga se vistió de héroe y armó los hilos para que llegaran los goles antes del pitazo final. Una actuación que lo dejó eufórico como nunca antes.
Y es que con todo el peso de arbitrajes polémicos y de un rival que tiene un peso político en su historia por la guerra de Las Malvinas, la Albiceleste fue una fiesta. No obstante, nadie imaginó nunca ver al 10 como se le vio: a los gritos y hasta cantando contra los ingleses.
Lionel Messi se vuelve loco con Argentina: gritos y burlas a Inglaterra en el Mundial 2026
Argentina sacó pasajes a la gran final del Mundial 2026 después de dejar en el camino a Inglaterra en una semi infartante. Lionel Messi se echó el equipo al hombro y sacó la varita en momentos claves para que tanto Enzo Fernández como Lautaro Martínez anotaran.
Lionel Messi lideró la remontada de Argentina a Inglaterra en el Mundial 2026 y lo festejó con locura. Foto: Getty Images.
Es por ello que apenas se escuchó el silbato, el 10 celebró como nunca se le había visto. Primero se arrodilló en el pasto y comenzó a gritar “¡Vamos!” a todo pulmón antes de que la banca llegara a abrazarlo.
Una vez se sacó al plantel de encima, Lionel Messi siguió con su íntimo festejo en Argentina. Apenas pudo, se paró frente a una cámara de la transmisión oficial y continuó con sus gritos de felicidad.
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Lo más llamativo vino después, cuando sus compañeros estaban con los hinchas en uno de los arcos. Desde las tribunas bajaron varios cantos, incluido “El que no salta es un inglés“, en el que la Pulga fue uno más de los que se burlaron de los ingleses.
Finalmente, el plantel trasandino lo terminó levantando en sus brazos como ya ha sido tradición. Sin duda un cierre de carrera inolvidable para un tipo que lo dejó todo en la cancha para seguir soñando con otro título.
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Lionel Messi quiere una página de gloria más en su carrera y Argentina se encomienda a él para ser bicampeona del Mundial. La Albiceleste hace vibrar al 10 en la que puede ser su última vez en la cita planetaria, la que está a nada de coronar con la Copa del Mundo.
Fecha y hora de la gran final del Mundial 2026
Lionel Messi y Argentina están en la gran final del Mundial 2026, donde buscarán vencer a España para levantar el título. El encuentro está programado para este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas.
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En resumen, Messi y Argentina en el Mundial 2026
- Remontada y pasajes a la gran final: Con una actuación estelar de Lionel Messi, la selección de Argentina logró darle vuelta el partido a Inglaterra (2-1). El capitán sacó la varita en los momentos justos para orquestar los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, asegurando el boleto a la definición del Mundial 2026.
- Un desahogo pocas veces visto en el “10”: Apenas sonó el pitazo final, la “Pulga” desató una euforia inédita en su carrera. El astro argentino cayó de rodillas al césped, gritó a todo pulmón junto a su banca y festejó de manera pasional frente a las cámaras de la transmisión oficial.
- Cánticos contra los ingleses y ovación total: En un duelo cargado de historia, tensión y morbo, Messi se sumó a la fiesta total. El rosarino se unió a la hinchada cantando el clásico “El que no salta es un inglés”, para luego ser levantado en andas por el plantel, manteniendo intacto el sueño del bicampeonato en su último baile mundialero.