La Roja de Europa se instaló en la definición del torneo y espera rival, el que saldrá del cruce entre argentinos e ingleses. Así le ha ido cuando se los cruzó en el torneo.

España clasificó a la gran final del Mundial 2026 después de dejar en el camino al principal candidato. La Roja de Europa se impuso por 2 a 0 ante la Francia de Kylian Mbappé y sacó pasajes a la definición del torneo, donde se enfrentará a Argentina o Inglaterra, rivales que no son desconocidos.

Si bien no ocurre hace ya varios años, el cuadro español ya sabe lo que es enfrentarse a argentinos e ingleses en una cita planetaria. Eso sí, con dominio solo sobre uno, ya que al otro no le ha logrado ganar.

En total han sido tres los encuentros, con un historial a favor contra la escuadra inglesa y en contra frente a la trasandina. Números que pueden cambiar por completo este mismo fin de semana en una definición que promete poner un broche de oro a esta edición del certamen tras lo hecho ante una Francia que parecía no tener rivales rumbo al título.

Así está el historial de España contra Inglaterra en mundiales

España puede verse las caras en la gran final del Mundial 2026 con Inglaterra, al que ya ha enfrentado en dos ocasiones. La Roja de Europa tiene el historial a su favor, aunque todo podría quedar igualado el fin de semana.

España derrotó a Francia y espera por Argentina o Inglaterra en la final del Mundial 2026. Foto: Getty Images.

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La primera vez que se vieron las caras fue en la fase de grupos del Mundial de Brasil 1950. En esa ocasión, los españoles se impusieron por la cuenta mínima gracias al gol de Telmo Zarra. Un gol que derrumbó a un equipo que parecía favorito en aquella edición del torneo.

La segunda y última ocurrió hace casi 45 años. Fue en la Copa del Mundo de España 1982 donde chocaron también por fase de grupos, aunque ahora las cosas terminaron igualadas sin goles. Un resultado ingrato, ya que ambos quedaron fuera.

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Así está el historial de España contra Argentina en mundiales

Si no es Inglaterra, España definirá al campeón del Mundial 2026 nada menos que ante el vigente monarca: Argentina. La Roja de Europa solo ha enfrentado en una ocasión a la Albiceleste y no le fue nada de bien.

En la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, ambos elencos se midieron en fase de grupos. Los trasandinos se llevaron la victoria por 2 a 1 con doblete de Luis Artime y el descuento de Pirri.

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España espera por su rival en la final del Mundial 2026, la que será ante una selección a la que no ve hace mucho tiempo. Argentina e Inglaterra definen al último clasificado y así saber quién peleará el título ante la Roja de Europa.

Fecha y hora de la final del Mundial 2026

España ya está listo e instalado en la gran final del Mundial 2026, en la que espera rival entre Inglaterra y Argentina. La definición del torneo está programada para este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas.

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En resumen, España y el Mundial 2026