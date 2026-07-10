A pesar de no estar clasificados, la prensa trasandina llegó a la concentración inglesa a calentar un posible cruce en semifinales de la cita planetaria. Recibieron una respuesta que los dejó sin palabras.

El Mundial 2026 busca a sus semifinalistas y Argentina, a pesar de no haber hecho un buen torneo, ya se ve ahí. Si bien todavía deben enfrentar a Suiza, la prensa trasandina cree que tiene listo su lugar en la ronda de los cuatro mejores y hasta se dan el gusto de ir a provocar a uno de sus mayores rivales: Inglaterra.

Los conflictos políticos que han marcado las relaciones entre ambos países encienden un posible cruce en la próxima ronda. Sin embargo, si bien los argentinos se ponen solos en esa instancia, desde el plantel inglés les dieron una muestra de humildad.

En plena conferencia de prensa un periodista trasandino intentó calentar las cosas pero recibió no una, sino dos respuestas categóricas. El gesto deja en evidencia que, mientras un equipo quiere ir paso a paso, el otro está confiado en llegar a la instancia aún sin jugar su partido.

Prensa argentina intenta calentar a Inglaterra y les dan una lección en el Mundial 2026

Todavía faltan tres partidos para conocer a todos los clasificados a semifinales del Mundial 2026, pero Argentina ya se siente ganadora. La Albiceleste debe enfrentar a Suiza, pero la prensa del vecino país jura que están en la próxima ronda y que jugarán frente a Inglaterra.

Inglaterra fue consultada por Argentina cuando ninguno está clasificado a semifinales del Mundial y dieron respuestas que sacaron aplausos entre los hinchas. Foto: Getty Images.

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De hecho, en la última conferencia de prensa de los ingleses un periodista llegó a preguntarle a Bukayo Saka cómo será ese supuesto “derby”, recibiendo una respuesta que lo dejó en silencio.

“Sí, creo que aún no hay mucho que decir. Debemos clasificar primero. Necesitamos ganarnos la oportunidad de jugar contra Argentina o Suiza en la siguiente ronda. Ese es nuestro enfoque ahora”, señaló el atacante.

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Pero intentando encender una polémica, el reportero insistió en el tema, ahora con Nico O’Reilly, volviendo a recibir una lapidaria respuesta. “No pensamos tan lejos. Tomamos cada partido como viene. Así que sí, todo el foco en Noruega“.

El video ha generado una ola de comentarios y burlas contra los argentinos por ponerse en la próxima ronda sin haber jugado su llave de cuartos de final. El tiempo dirá si se agrandaron o si estaban en lo cierto.

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Argentina se entusiasma con enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. La Albiceleste trata de calentar un partido al que aún no están clasificados y que de seguro dará que hablar si se concreta.

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Fecha y hora de las semifinales del Mundial 2026

Inglaterra no piensa en Argentina y mucho menos en un cruce en semifinales del Mundial 2026. La ronda de los cuatro mejores se disputará entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio, con ambas llaves desde las 15:00 horas.

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En resumen, Argentina e Inglaterra en el Mundial