El torneo comienza su fase decisiva con ocho selecciones buscando la gloria, pero con una con ventaja para la Inteligencia Artificial. Estos serían los clasificados según su análisis.

El Mundial 2026 está listo para iniciar los cuartos de final este jueves y con la IA teniendo el panorama muy claro. El torneo entra en la ronda de los ocho mejores del planeta y con cuatro selecciones que, para la Inteligencia Artificial, ya tienen su lugar asegurado en semifinales.

Si bien hay equipos como Francia que han demostrado su superioridad, hay otros como Marruecos o Noruega que quieren seguir dando sorpresas. Eso sin contar a España que viene imparable y a Argentina, la vigente campeona y que ha tenido arbitrajes a su favor que le han dado una mano en momentos difíciles.

Con ocho selecciones en carrera pero solo cuatro cupos disponibles, decidimos ir a la tecnología para analizar los datos y ver quiénes corren con ventaja para clasificar. Ahí, si bien se esperaban sorpresas, la Inteligencia Artificial no tiene dudas con sus favoritos.

Con un claro candidato al título: los favoritos de la IA para avanzar a semifinales del Mundial 2026

Antes del inicio de los cuartos de final del Mundial 2026, la IA decidió dar a sus favoritos para avanzar a semifinales. Consultando a Gemini de Google por los cruces que comienzan este jueves 9 de julio, la Inteligencia Artificial dio un balance categórico.

La IA tiene a Francia como la principal candidata a ganar el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.

En la llave entre Francia y Marruecos, la tecnología le da el boleto y hasta el título a la escuadra de Kylian Mbappé. “Único equipo junto a Argentina con 100% de victorias en grupos, pero con el mejor ataque del torneo (+8 de diferencia de gol)“, señala como la principal virtud de los Galos. A los marroquíes los deja en el camino porque “tienen talento, pero medirse ante la efectividad goleadora de Francia en cuartos reduce drásticamente sus opciones”.

Luego vendrá el turno de España y Bélgica, donde también el principal favorito pone un pie en semifinales. La Roja de Europa avanzaría ya que tiene “0 goles recibidos en primera ronda; el equipo que menos remates a puerta concede a sus rivales”. Sobre los belgas no fue tan lapidaria pero enfatizó en que cuentan con “poca contundencia inicial (33% de triunfos en grupos), pero alta efectividad en la pegada al despertar en el mata-mata“.

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Ya el fin de semana será el momento para el Noruega ante Inglaterra, donde una sorpresa va contra un favorito. Eso sí, son los ingleses los que clasificarían ya que, según la IA, “tienen el poderío (6 goles en grupos)“, aunque advierte que “históricamente su porcentaje de éxito cae un 40% al enfrentar a rivales europeos de peso”. ¿Entonces hay chances para los noruegos? Por ahora, asegura que “su efectividad depende en un 80% de los goles de Erling Haaland. Las estadísticas indican que defensas sólidas como la inglesa suelen anular sistemas unidimensionales”.

Finalmente está el cruce de Argentina y Suiza, donde está el segundo principal candidato al título y su opción para entrar en la próxima ronda. “Solidez defensiva casi absoluta (1 gol recibido en la fase inicial) y peso histórico en definiciones cerradas“, dijo sobre la Albiceleste. Eso sí, advirtiendo que los suizos tienen una “alta probabilidad de llevar los partidos a alargue o penales por su bloque bajo“.

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De esta forma, la IA pone a Francia, España, Inglaterra y Argentina en las semifinales del Mundial 2026. Todavía hay que disputar los 90 o 120 minutos del partido para saber quiénes clasificarán en un torneo que ya ha dejado sorpresas.

Fecha y hora de las semifinales del Mundial 2026

Los cuartos de final arrancan buscando a los cuatro equipos que se meterán en las semifinales del Mundial 2026. La ronda de los cuatro mejores se disputará entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio, con ambos partidos desde las 15:00 horas.

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En resumen, el Mundial 2026