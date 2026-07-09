El Androide tendrá un partido especial con Noruega y no sólo porque son los cuartos de final del Mundial 2026: Haaland tiene una historia con Inglaterra y reconoce que se sentirá incómodo.

La Copa del Mundo 2026 empieza a definirse y este jueves comienzan los cuartos de final. El sábado (11 de julio) la Noruega de Erling Haaland enfrentará a Inglaterra, buscando convertirse en el rival de Argentina o Suiza en semifinales.

A espera del duelo, Haaland habló en los nórdicos y se refirió al momento histórico de su selección, que en su cuarta participación en la cita planetaria por primera vez se mete entre los ocho mejores.

“Sinceramente no me lo esperaba. Llegar a cuartos con Noruega me sorprende hasta a mí. Jugar contra Brasil fue una locura para nosotros los noruegos, y ganarles para luego enfrentarnos a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial es muy especial”, dijo El Androide.

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El duelo especial de Haaland en el Mundial

Agregó que “si ves lo que está pasando en Noruega se darán cuenta de que esto no es algo habitual para nosotros, por lo que es realmente excepcional”.

Haaland aún está sorprendido de Noruega, cuartofinalista en el Mundial 2026. Y se le viene Inglaterra.

Y sí, será especial. Lo que muchos no saben es que Haaland nació en Leeds, Inglaterra. El noruego enfrentará al país donde vino al mundo y enfrentará a muchos conocidos, varios de ellos compañeros en el Manchester City.

“Es un partido muy especial, sin dudas: juego en Inglaterra, nací en Inglaterra y voy a jugar contra compañeros de equipo, así que me sentiré un poco incómodo“, aseguró Haaland, quien pelea ser el goleador del Mundial, con 7 tantos, junto a Lionel Messi (8) y Kylian Mbappé (7).

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El Androide sentencia que “probablemente sea el partido más importante de toda mi vida. Ya lo dije antes del partido contra Brasil. He jugado la final de la Champions League, y también es importante. Pero lo realmente importante es lo que estamos haciendo ahora“.

Resumen:

-Cuartos de final: Erling Haaland y Noruega enfrentarán a Inglaterra el 11 de julio.

-Nacido en Leeds: El delantero noruego jugará contra Inglaterra, su país natal.

-Goleadores: Lionel Messi lidera con 8 tantos, seguido por Haaland y Mbappé con 7.