Inglaterra y Noruega se enfrentarán este sábado poniendo frente a frente a dos de los mejores delanteros del Mundial 2026. Por cuartos de final, Kane reconoce que Haaland es "una bestia".

Los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 siguen su curso y este sábado es el turno de Noruega e Inglaterra, quienes se enfrentan en Miami para definir el rival de Argentina y Suiza en semifinales.

En la cartela el duelo tiene como rostros a Harry Kane y Erling Haaland frente a frente, con elogios inglés para el noruego nacido en el Reino Unido y líder de la selección vikinga.

“Es imposible que yo pueda decir quién es mejor entre nosotros dos. Con Haaland somos delanteros diferentes, con diferentes características. Haaland es una bestia, sus condiciones físicas son increíbles“, dijo el atacante londinense de 32 años.

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Harry Kane y el Mundial de los goles

Agregó que “yo me considero un delantero diferente, también meto goles, pero me gusta más interactuar con el juego, entrar en contacto con el balón. Es imposible compararnos a los dos. Lo respeto mucho como profesional, su rendimiento habla por sí mismo“.

Kane sin pelos en la lengua: Erling Haaland es una bestia.

Por otro lado, Kane manifestó que “ha sido un Mundial increíble en cuanto a la cantidad de goles que han marcado los mejores delanteros. No siempre es así en los torneos grandes”.

“Sin embargo mi principal objetivo es ganar el Mundial con Inglaterra, no la Bota de Oro. Sé que mi trabajo es marcar goles para ayudar al equipo”, sentenció Kane.

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Harry Kane registra 6 goles en la presente Copa del Mundo contra 7 de Haaland, ambos a la caza de Kylian Mbappé y Lionel Messi, ambos con ocho conquista.

Resumen:

-Noruega e Inglaterra se enfrentan en Miami por los cuartos del Mundial 2026.

-Harry Kane registra 6 goles en el torneo contra 7 de Erling Haaland.

-Kylian Mbappé y Lionel Messi lideran como goleadores con ocho conquistas cada uno.