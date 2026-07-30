Mientras Colo Colo lo espera: Diego Valdés marca nuevo golazo y hunde a Jorge Sampaoli

El volante nacional marcó en el triunfo de Vélez por 3-1 sobre Talleres. Su celebración llamó la atención en Argentina.

Colo Colo enfrenta un complicado mercado de fichajes. Mientras todavía espera la llegada de Vozinha a Chile, el Cacique también sigue de cerca a Diego Valdés.

El volante nacional es el gran anhelo de Fernando Ortiz. Sin embargo, en ByN aún no logran su fichaje. Mientras tanto, el formado en Audax Italiano sigue brillando al otro lado de la Cordillera.

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El chileno no es de los preferidos por Guillermo Barros Schelotto. Lo que ya se reflejó ante Instituto donde solo jugó 12 minutos. Ahora, este jueves, ante Talleres solo jugó tres minutos.

Sin embargo, Valdés se las ingenió para responder en cancha. Esto porque en gran jugada con Thiago Aguirre, el nacional con certera definición puso el 3-1 definitivo en el Estadio Alberto Mario Kempes.

Momento que se reflejó en la celebración de Valdés. El volante gritó con todo el gol y además se desquitó con uno de los carteles al borde de la cancha. “Puño apretado y victoria”, destacó la cuenta de Vélez para maquillar el enojo del chileno.

Con este triunfo ahora Vélez es el primero en el grupo A con 6 puntos y diferencia de +3. Mientras que el Talleres de Jorge Sampaoli se hunde en el fondo de la tabla con cero unidades en dos fechas y -3 goles.

¿Qué pasa con Diego Valdés y su llegada a Colo Colo?

Además de Vozinha, está semana se ha indicado que Diego Valdés es el otro gran anhelo de Colo Colo. El Cacique negocia la salida del jugador de Vélez para poder sumarlo para este segundo semestre.

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El tema es que Diego Valdés, al no ser considerado como prioridad por Barros Schelotto, decidió salir del Fortín. Fórmula que se podría dar ya que se le adeudan tres meses de salario y dicho monto pidió que no se pague a cambio de dejarlo partir libre al Cacique.

En el Monumental esperan la salida de Valdés para abrochar su llegada. Incluso se habla que ya tiene pactado el sueldo y el contrato con ByN, lo que sería por dos años. Pero mientras tanto el calendario avanza y el 13 de agosto es el último plazo para inscribirlo.