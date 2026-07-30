Vozinha reaparece en medio de atraso en llegada a Colo Colo: “El mayor trofeo es inspirar a…”

El arquero de Cabo Verde publicó fotos y un mensaje en la red social donde es uno de los jugadores más seguidos del mundo.

Un día movido para los hinchas de Colo Colo, porque la jornada empezó con la noticia de que Vozinha iba a llegar a Chile en horas de la tarde de este jueves, sin embargo, el arquero que revolucionó el Mundial 2026 no viajó al país.

Durante el día se conoció que el meta de Cabo Verde no había abordado el vuelo que lo traería a Santiago, por lo que se pensó que se iba a caer la operación, sin embargo, desde Blanco y Negro afirman que el jugador sí será albo.

“No está caído. Hace pocos minutos tuvimos conversaciones con su representante. Él ha tenido contacto con algunos medios para poner en conocimiento cuál es su situación y porqué se debe su retraso”, dijo el director Jaime Pizarro sobre el fichaje de Vozinha en Colo Colo.

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Vozinha reaparece en Instagram en medio de rumores

En Colo Colo afirman que Vozinha sí será jugar del puntero de la Liga de Primera, pero que aún no resuelve algunos problemas personales, ligados con su viaje a Chile.

En medio de rumores, con la noticia de que podía partir al fútbol de Marruecos, el arquero realizó una publicación en Instagram, red social en la que es popular con cerca de 30 millones de seguidores, todos recolectados en la Copa del Mundo.

“El mayor trofeo es inspirar a la próxima generación”, posteó Vozinha, junto a fotografías en su natal Cabo Verde junto a niños que le pedían un autógrafo.

Vozinha sí será jugador de Colo Colo y ultima detalles para viajar a Chile y ser presentado en el cuadro nacional.