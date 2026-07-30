Marcelo Braga, periodista portugués, aseguró que el portero de Cabo Verde tiene la opción de jugar en el fútbol de Marruecos.

Vozinha tiene la escoba en Colo Colo. Cuando todos en el Cacique esperaban a que el portero de Cabo Verde arribara durante la tarde de hoy jueves al país, la situación sobre su fichaje dio un vuelco inesperado.

Resulta que la gran contratación de los albos en este mercado finalmente no tomó el avión que lo traería a territorio a nacional para enlistarse en el plantel de Fernando Ortiz. La preocupación en el Popular es total, ya que se trata de un jugador que ya fue oficializado en las redes albas.

Para más remate, en las últimas horas surgió una información que cae como patada en la guata en Colo Colo. Vozinha, que en un principio tenía todo acordado para fichar en el Cacique, tendría otra oferta para seguir con su carrera a los 40 años de edad.

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Aseguran que Vozinha dejará botado a Colo Colo por otro equipo

Marcelo Braga, periodista portugués, escribió en su cuenta de Twitter que “a pesar de haber sido anunciado por el Colo Colo, Vozinha aún no ha firmado contrato y en este momento está revaluando la situación. Él quiere jugar y siente que allí tal vez no juegue”.

“Bubista, técnico de Cabo Verde en la Copa del Mundo, se fue al Renassense de Berkane, de Marruecos, y ya llamó al portero”, concluyó el comunicador.

Vozinha podría seguir los pasos de Bubista, su DT en Cabo Verde, y con esto dejar botado a Colo Colo. | Foto: Getty Images.

Cabe recordar Vozinha viene de disputar cuatro partidos en el Mundial 2026 bajo la dirección técnica de Bubista en Cabo Verde, donde sumó 390 minutos de acción y recibió cinco goles. Gracias a sus buenas atajadas evitó que su selección perdiera en los 90 minutos ante España y Argentina, las dos finalistas del torneo.

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