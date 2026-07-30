El ex arquero de los Albos cuestionó el arribo de la figura de Cabo Verde en el Mundial 2026.

Vozinha tiene realmente revolucionado a Colo Colo, aunque no todos están muy convencidos de su arribo. Eduardo Lobos manifestó su preocupación por una maniobra que él considera, es de marketing.

El arquero que fue la figura de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026, eligió a los Albos para sorpresa del planeta fútbol. En Macul festejan la llegada de un jugador que alcanzó el estrellato en Norteamérica y quieren que siga brillando en el Monumental.

La opinión de Eduardo Lobos

Hay muchos que apuntan a que la incorporación de Vozinha tiene un fin fuera de la cancha y no en lo deportivo. Es lo que siente Eduardo Lobos, quien ganó dos títulos con Colo Colo. El curicano no se convence del arribo de portero africano.

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“Es más marketing que otra cosa, por lo que leí estaba amarrado al contrato de Brayan (Cortés), de si vuelve o no vuelve, qué es lo que pasa. Entonces al final desde mi punto de vista no se justifica desde lo deportivo, lo puedo justificar desde el marketing. No le veo otra lógica. Es incómodo quizás para quienes están en el club“, explicó Lobos a Redgol.

“Yo creo que si no hubiese sido por el Mundial, la decisión hubiese sido súper discutible en marketing y deportiva, lo que pasa es que él demostró buen nivel. Jugó bien los partidos que estuvo. No hay un seguimiento del día a día, pero lo que mostró es positivo, aunque es un tipo que tiene 40 años y que no es proyectable ni exportable. Desde lo único que puede generar réditos económicos es desde la publicidad“, agregó.

Vozinha viene de jugar en la segunda división de Portugal. Imagen: Getty

Luego de la lesión de Fernando de Paul, fue Gabriel Maureira quien tomó los guantes de Colo Colo. El joven portero si bien ha tenido errores, propios de sus 19 años, también ha mostrado tener condiciones para un puesto tan complejo.

Eduardo Lobos espera que dentro de todas las especulaciones por el marketing de Vozinha, este apoye con su experiencia a Gabriel Maureira. “Si se puede ver desde el otro lado, puede hacer crecer a los chicos del club, dependiendo del punto de vista”, cerró el ex arquero de Colo Colo.