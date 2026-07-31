El presidente de Blanco y Negro dio un detalle que puede hacer que se caiga el traspaso.

Mucho misterio ha surgido alrededor del fichaje de Vozinha en Colo Colo. La tardía incorporación del arquero ha generado bastantes dudas sobre si realmente arribará a Macul.

Un verdadero golpe al mercado fue que Aníbal Mosa confirmara hace una semana que la figura de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026, llegaría a Chile a ponerse la camiseta de los Albos. Sin embargo, pasan los días y todavía no asoman sus rulos en el Monumental.

El error de Mosa con Vozinha

Aníbal Mosa logró que el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobara que Vozinha pueda utilizar este nombre en su camiseta, algo que el reglamento no permitía. Los mandatarios del fútbol chileno le dieron el visto bueno por unanimidad esta petición.

Pese a este triunfo en Quilín, ante sus pares Mosa reconoció un grueso error en la negociación con el arquero de Cabo Verde, lo cual deja en el aire el fichaje de esta figura por lo Albos justo cuando retrasó su viaje a Chile y las dudas aumentan.

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Según indica La Tercera, Aníbal Mosa contó que aún no estaba firmado el contrato con Vozinha. Es decir, no hay nada que obligue al portero a cumplir con el acuerdo. En estos momentos, Colo Colo solo depende de la palabra del cuidatubos.

Una situación realmente curiosa en tiempos modernos, donde las negociaciones de último momento y los cambios repentinos siempre están a la orden del día. Bien dicen que las palabras se las lleva el viento y en Macul ahora solo les queda confiar en la de Josimar José Évora Dias.

Aníbal Mosa anunció la llegada de Vozinha y Colo Colo publicó su fichaje en redes pese a no haber contrato de por medio. Si se llega a caer su arribó, será un papelón de proporciones de los Albos ante los ojos del mundo. Solo resta esperar si el de Cabo Verde cumple su palabra.