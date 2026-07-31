Los albos siguen esperando por el arribo del portero de Cabo Verde, quien en caso de llegar ocuparía el sexto y último cupo de extranjero en el equipo de Fernando Ortiz.

Colo Colo sigue experimentando un errático mercado de fichajes invernal. Los albos continúan sin tener caras nuevas en el Estadio Monumental, aferrándose con todo a la opción de que Vozinha llegue el país luego que se cayeran Jordhy Thompson y Diego Valdés.

Sin embargo, los rumores en torno a la caída del portero de Cabo Verde están a la orden del día, lo que hace que varios que ya estén mirando tras opciones para sumar refuerzos antes de que se cierre el libro de pases.

En ese sentido, en las últimas horas sonó el teléfono de la gerencia deportiva del Cacique, ya que a sabiendas de que todavía habría un cupo de extranjero disponible en el plantel, los representes acercaron un nombre más que interesante al Monumental.

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El delantero de River que fue ofrecido a Colo Colo en este mercado

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, en las últimas horas se acercó el nombre de Maximiliano Salas a las oficinas del recinto de Pedrero. El delantero de 28 años, actualmente en River Plate, no está siendo considerado en el equipo de Eduardo Coudet.

Al no tener espacio en el cuadro millonario, la opción del Cacique para un regreso al fútbol chileno tras sus buenos pasos por Palestino y O’Higgins aparece como buena. Sin embargo, al otro lado de la cordillera ya se habla de que sería enviado a préstamo a Independiente de Rivadavia.

Maximiliano Salas no está siendo considerado en el River Plate de Eduardo Coudet. ¿Será Colo Colo su próximo destino? | Foto: Getty Images.

Como sea el caso, hablamos de un nombre en delantera que, si hilamos fino, a Fernando Ortiz no le suma mucho. Maxi Salas es una referencia de área, puesto en el que tiene ya a Javier Correa y Maximiliano Romero para afrontar este segundo semestre.

Con la camiseta de River Plate en atacante de 28 años ha jugado desde el 2025 un total de 37 partidos. En ellos ha convertido siete goles y dado dos asistencias en 2133 minutos.

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En síntesis