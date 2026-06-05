El goleador argentino no va más en River y ya le buscan club. Desde nuestro país levantaron el teléfono y trabajan en un préstamo para su regreso.

Maxi Salas vive un complejo momento en Argentina. El goleador que la rompió en el fútbol chileno hoy está cortado en River Plate y hasta el presidente del club dijo públicamente que debe buscar equipo para el segundo semestre.

Tras los cerca de 9 millones de dólares que pagó el Millonario por su carta, el ex Palestino y O’Higgins no anduvo en el equipo. Al igual que Paulo Díaz y más de 10 jugadores, fueron notificados que no siguen en Núñez.

Por eso desde la Liga de Primera ya levantaron el teléfono para traer de vuelta al zurdo, de grandes campañas en La Cisterna y Rancagua. Uno de sus ex clubes inició acercamientos con miras a un préstamo, considerando su alto precio.

¿Maxi Salas de vuelta a suelo árabe?

Palestino es el equipo que ya inició gestiones para traer de vuelta a Maximiliano Salas, quien no sigue en River Plate. Los árabes tuvieron al argentino como figura entre 2022 y 2023, anotando más de 15 goles.

Salas en su paso por el Tino /Photosport

“Quedó libre en River y siempre piensa en volver. El ‘7’, Maxi Salas es una posibilidad, ya hubo mensajes, intercambios y diálogos. Veremos si se da, sería muy bueno”, dijeron en el programa Fuerte al Ángulo, de Picado TV.

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Salas siempre rindió a gran nivel en Chile, donde también en O’Higgins dejó grata impresión. En los celestes fue goleador y figura el año que estuvo, entre 2018 y 2019, saltando después al fútbol mexicano.

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Sin duda su mejor campaña fue en Racing, donde Gustavo Costas disfrutó de sus goles y partió a River Plate. Hoy el zurdo busca relanzar su carrera y en Palestino ya se mueven por un remember.