“Puertas abiertas”: Fernando Ortiz se refiere al posible retorno de Carlos Palacios a Colo Colo

El “Tano” recalcó que es un jugador que le gustaría tener, pero aún no se habla del tema refuerzos con Aníbal Mosa.

Carlos Palacios adelantó el mercado de fichajes de Colo Colo. La “Joya” se autocandidateó para volver al Cacique y desató la molestia en Boca Juniors.

“Tengo contrato con Boca pero no sé qué va a pasar conmigo. Dije que en algún momento iba a volver a Colo Colo, si se tiene que dar ahora, se dará, sino más adelante”, expresó el volante que este 2026 no ha podido jugar por una rebelde sinovitis en su rodilla derecha.

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El tema es que Palacios recibió el alta y podría volver a jugar ya en el segundo semestre. Pero sus palabras que no cayeron nada de bien en el cuadro xeneize. “Lo que hizo es terrible, aparte no aportó nada. Tendría que recuperarse y ganarse el lugar en el equipo, si ahora va a haber cambios, jugadores nuevos”, apuntó Alberto Márcico, leyenda de Boca Juniors.

Por lo que la cuenta de ahorro que tenía con los referentes y con el hincha se agotó para la “Joya”. El tema es que en Colo Colo están al tanto de esta situación. Aunque en primera instancia se descartó según indicó Jaime Pizarro.

Fernando Ortiz se refiere al retorno de Carlos Palacios: “Siempre tendrá las puertas abiertas”

Lo llamativo fue que este viernes el tono de Fernando Ortiz cambió al ser consultado por Carlos Palacios. Lo que se da luego de que se confirmara el interés de Universitario de Perú por Claudio Aquino.

Así las cosas, el “Tano” dejó de lado la indiferencia y abordó el interés que puede existir con la “Joya”.

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“Todos conocemos las características que tiene Carlitos y lo que ha dejado en está institución, él dijo que siempre va a tener las puertas abiertas en Colo Colo y así es”, enfatizó el adiestrador trasandino.

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Ahora al momento de referirse sobre negociaciones puso la pausa y recalcó que esperarán a terminar la primera rueda para abordar su posible retorno.

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“Nosotros todavía no hablamos de jugadores que puedan llegar a venir. Si llegamos a hablar sobre Carlos tendré mi opinión con el Presidente y veremos”, expresó el DT.