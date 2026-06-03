Al ex delantero no le gustó nada que la Joya abriera la puerta a salir de los Xeneizes para regresar al Cacique. Dijo que está para darle con un palo.

Carlos Palacios suena cada vez con más fuerza en Colo Colo ante su incierto panorama en Boca Juniors. La Joya se ha llenado de críticas mientras se recupera de su lesión y no son pocos lo que lo quieren afuera de los Xeneizes.

Esto ha puesto su nombre otra vez en la mira del Cacique, donde dejó un grato recuerdo en su paso por el Estadio Monumental. Sin embargo, a Mauricio Pinilla no sólo no le gusta sino que hasta reconoció que hasta le dan ganas de pegarle un palo para que se dé cuenta dónde está.

Y es que luego de los dichos del extremo, donde aseguró que la puerta está abierta para el Eterno Campeón, el ex delantero sacó toda su artillería para cuestionarlo. ¿La razón? Para él, la Joya no ha entendido en club al que representa.

Mauricio Pinilla explota contra Carlos Palacios por querer cambiar a Boca Juniors por Colo Colo

Que Carlos Palacios dejara la puerta abierta a negociar con Colo Colo ante su mal momento en Boca Juniors dejó furioso a Mauricio Pinilla. El ex delantero le cayó con todo encima a la Joya y le tiró la oreja por sus palabras.

Carlos Palacios dijo que su futuro en Boca Juniors no está claro y Colo Colo podría ser un destino, lo que dejó furia a Mauricio Pinilla. Foto: Getty Images.

“Él debería tener un discurso totalmente diferente, ‘me la voy a jugar, la voy a tratar de romper, me quiero ganar una camiseta, quiero ser titular en Boca, quiero recuperar el tiempo perdido y aportar lo que valgo‘”, comenzó señalando en Radio Agricultura.

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Pero para Mauricio Pinilla, no tiene sentido que Carlos Palacios le dejara abierta la puerta a Colo Colo. “Tiene un discurso que dan ganas de pegarle un palo en la cabeza…“, lanzó.

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Fue ahí que el ex delantero criticó a la Joya por desechar a un club como el que hoy representa. “¡Cómo vas a estar discutiendo otra vez volver a Colo Colo con lo que cuesta llegar a Boca Juniors!”.

Más allá de la opinión del otrora atacante de la U de Chile, lo cierto es que el extremo no está cómodo en Argentina. Las críticas y el no haber jugado en la primera rueda por lesión hoy lo hacen meditar el próximo paso en su carrera.

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Mauricio Pinilla no está para nada de acuerdo con Carlos Palacios y sus chances de dejar Boca Juniors para volver a Colo Colo. La Joya tendrá que tomar decisiones importantes con un futuro que podría estar más a este que al otro lado de la cordillera.

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Los números de Carlos Palacios en Boca Juniors

Carlos Palacios suena en Colo Colo luego de haber disputado 36 partidos oficiales en total con Boca Juniors. En ellos otorgó 3 goles y 4 asistencias en los 2.724 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

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En resumen, Pinilla, Palacios y Colo Colo