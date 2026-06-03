Leyenda de Boca Juniors despide a Carlos Palacios: “No aportó nada”

Alberto Márcico recalcó que el ciclo de la “Joya” ya está más que finalizado y que se deben buscar nuevos jugadores.

Boca Juniors enfrenta una crisis total. La eliminación de Copa Libertadores, desencadenó más de una complicación en el cuadro xeneize. Tras perder el gran objetivo del año, se sumó la salida de Claudio Úbeda, y ahora se viene una poda masiva de jugadores que dejarán la institución.

Y uno que tiene la puerta de salida totalmente abierta es Carlos Palacios. Es que en medio de la crisis, la “Joya” se ofreció a volver a Colo Colo y terminó por colmar la paciencia de los hinchas. Lo que fue la gota que rebalsó el vaso.

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“Tengo contrato con Boca pero no sé qué va a pasar conmigo. Si se tiene que volver a Colo Colo, será ahora. Sino más adelante”, aseguró el volante a TNT Sports.

Pero en el Cacique pusieron paños fríos ante los posibles acercamientos que mencionó el jugador. “Se ve difícil, y en este momento no es factible. Tiene club y un largo contrato”, abordó Jaime Pizarro.

Leyenda de Boca Juniors pide la salida de Carlos Palacios

El tema es que en el delicado momento de Boca Juniors, los dichos de Carlos Palacios no cayeron nada de bien. Así lo resaltó Alberto Márcico que se lanzó con todo contra la “Joya”.

Carlos Palacios podría dejar Boca Juniors en este mercado de fichajes (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

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“Lo que hizo es terrible, aparte no aportó nada. Tendría que recuperarse y ganarse el lugar en el equipo, si ahora va a haber cambios, jugadores nuevos”, aseguró el Beto a Radio Continental.

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Es que desde su llegada en 2025 solo ha podido jugar 36 partidos, con tres goles y cuatro asistencias. Para peor se operó de una sinovitis y no ha podido jugar en está temporada.

“Igual algo ya sabía de que no tiene muchas ganas de quedarse en Boca. ¿Por qué Colo Colo lo pidió otra vez si hace un año que está acá? Algo pasó, algún mensaje, él no quiere jugar. Creo que le pesó un poquito la camiseta”, sentenció Márcico que costó 4,8 millones de dólares.

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