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“Nada que jugar”: Los factores que marcan la salida de Carlos Palacios de Boca Juniors

La “Joya” figura en la extensa lista de jugadores que podrían dejar el xeneize a mitad de año.

Por Felipe Pavez Farías

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Carlos Palacios podría dejar Boca Juniors a mitad de año
© getty imageCarlos Palacios podría dejar Boca Juniors a mitad de año

El mercado de fichajes se avecina con importantes novedades. Uno de los clubes que promete pasar la escoba y sacar a varias de sus figuras es Boca Juniors. A tal punto que uno de los primeros indicados es Carlos Palacios.

La “Joya” se operó a finales del 2025 por una sinusitis en su rodilla derecha. Sin embargo, esto le impidió sumar minutos a lo largo de la presente temporada. A esto se sumaron los paupérrimos rendimientos de Boca en Copa Libertadores, lo que colmó la paciencia del hincha. 

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Carlos Palacios ya cumplió su ciclo”, expresó fuerte y claro el periodista Alejandro Fabbri a Redgol. Ante el llamado desde Chile, el comunicador no tuvo piedad sobre el chileno. “La gente se olvidó de él como de Cavani. No creo que tenga espacio en el próximo cuerpo técnico”, así de fuerte y claro sentenció a la “Joya”.

El periodista trasandino de TyC Sports recalcó que ya debe dar vuelta la página y Palacios tiene que empezar a planificar su futuro más cercano, en el Cacique o donde sea. 

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Ahora debe pensar en Colo Colo o el equipo que sea, para continuar su carrera. Boca no tiene nada que jugar, salvo el campeonato local. Hay una historia que dice que la Bombonera es la cancha más complicada. Pero en las últimas cinco eliminaciones perdió en su cancha”, aseguró. 

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¿Qué pasará con el futuro de Carlos Palacios?

Carlos Palacios llegó a Boca Juniors en 2025 y por una cifra cercana a los 4 millones de dólares, lo que se dividió entre Colo Colo y Vasco da Gama. 

El jugador tiene contrato hasta 2029, por lo que se buscará una fórmula para no perder la inversión. Incluso se habla que tres millones será la base para su salida. 

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Ahora para Alejandro Fabbri la salida de Palacios se debe a su bajo nivel. Incluso se le comparó con otro jugador chileno que sí cumplió y sin tanta parafernalia como la joya. 

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Carlos Palacios ha estado muy bajo de las expectativas. El único que ha cumplido es el chico Maxi Gutiérrez, que ha mantenido un bajo perfil y hoy juega muy bien en Independiente”, sentenció. 

En resumen:

El delantero Carlos Palacios podría dejar Boca Juniors tras no sumar minutos esta temporada.

La transferencia del futbolista costó 4 millones de dólares entre Colo Colo y Vasco.

El jugador nacional mantiene un contrato vigente con el club xeneize hasta 2029.

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