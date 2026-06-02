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Boca Juniors y los millones de dólares que pretende para dejarlo ir a Colo Colo

Tras los dichos de "La Joya", que abrió las puertas para una vuelta al Cacique, desde la directiva de Juan Román Riquelme son categóricos en su postura.

Por Alfonso Zúñiga

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Boca frustra deseo de Carlos Palacios de volver a Colo Colo.
© Getty ImagesBoca frustra deseo de Carlos Palacios de volver a Colo Colo.

Ya comienza a tornarse en un dolor de cabeza para Boca Juniors la particular personalidad de Carlos Palacios, que en su llegada a Chile abrió las puertas para un posible regreso a Colo Colo, a un año y medio de su partida al fútbol argentino.

Tiene que decidir él (Fernando Ortiz), depende de él, el club, no sé lo que quieren, si me quieren en verdad, no tengo idea. Pero ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todo”, reconoció el delantero en conversación con TNT Sports.

En Boca son categóricos respecto a la situación de Palacios. Él tiene contrato vigente con el club trasandino hasta el 31 de diciembre del 2029. En esa línea, ya sabe Colo Colo cuánto dinero piden para dejarlo ir. Una cifra imposible de pagar en Chile.

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El periodista argentino Leandro Aguilera fue enfático en su reporte para Radio Continental al señalar que el elenco xeneize quiere recuperar el dinero que invirtieron por La Joya a comienzos del 2025. Si llegan a esa cifra, la operación será viable.

Recordemos que Boca Juniors pagó a Colo Colo por el pase de Palacios una cifra cercana a los US$5.3 millones de dólares. Por lo tanto, lo máximo que aceptarían para sentarse a negociar es un número similar. Ni más ni menos.

Así las cosas, y con la opción de un préstamo negada categóricamente desde “La Bombonera”, el chileno deberá presentarse antes del jueves 18 de junio en el complejo deportivo del club en Ezéiza para ponerse a las órdenes de un nuevo cuerpo técnico.

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En síntesis

  • Carlos Palacios abrió la puerta a Colo Colo, generando molestia en la dirigencia de Boca Juniors.
  • El club argentino exige US$5.3 millones por su pase y descartó un posible préstamo.
  • El delantero tiene contrato hasta 2029 y debe volver a las prácticas el 18 de junio.
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