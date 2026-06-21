Rodolfo Arruabarrena evaluará a los chilenos en esta pretemporada de cara a la segunda mitad del 2026.

Un nuevo ciclo comenzó en el Boca Juniors de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón. El pasado jueves dio por iniciado el segundo ciclo como entrenador de Rodolfo Arruabarrena, quien llega en un momento delicado a hacerse cargo del xeneize.

Y es que Boca cerró una traumática primera mitad del año, muy lejos de luchar por el título en Argentina y quedando eliminado de la Copa Libertadores. Por lo mismo, el Vasco debe tomar decisiones importantes pensando en el segundo semestre.

Una de ellas tiene que ver con definir justamente el futuro de los chilenos, quienes han perdido demasiado espacio en el xeneize en los últimos meses.

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Arruabarrena decide el futuro de Carlos Palacios y Williams Alarcón

De acuerdo a información entregada por el periodista Luciano Cofano, Arruabarrena definió una lista de tres jugadores que seguirá con especial atención en esta pretemporada que arrancó el pasado jueves 18 de junio.

Este trio está integrado por Carlos Palacios, Williams Alarcón y Ángel Romero, quienes serán evaluados por el DT para ver si los tomará en cuenta pensando en la segunda mitad del año.

Carlos Palacios ha estado todo este 2026 recuperándose de una grave lesión en su rodilla derecha. | Foto: Boca Juniors.

Cabe destacar que Palacios no ha sumado un solo minuto de acción en este 2026 producto de una lesión en la rodilla derecha. Sin ir más lejos, su último partido en Boca data del 7 de diciembre del 2025, día en que jugó los 90’ en la derrota por 1-0 ante Racing por las semifinales del Clausura.

Por su parte Alarcón en este 2026 ha disputado apenas seis partidos, siendo cinco por el Apertura y uno por la Copa Argentina. Registra una asistencia en 416 minutos de acción.

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En síntesis