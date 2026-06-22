Minuto a minuto: Noruega con Erling Haaland busca la clasificación ante Senegal

Los vikingos saltan a la cancha del MetLife Stadium de New Jersey para afianzar su pasaje a los 16avos de final.

La selección de Noruega busca afianzar su cartel de candidato al título del Mundial y este lunes enfrenta un partido clave ante Senegal. Los vikingos comandados por Erling Haaland tienen un duelo que puede ser determinante para el grupo I.

Tras el gran debut ante Irak, con triunfo por 4-1 y con doblete del delantero del Manchester City, los dirigidos por Stale Solbakken llegan con el favoritismo al encuentro de está noche en el MetLife Stadium de New Jersey. Sí, el mismo donde Chile ganó la final de la Copa Centenario.

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En frente estará Senegal que tuvo un debut complicado ante Francia. Pese a que dominó por varios pasajes y hasta Ismaila Sarr tuvo la chance de abrir el marcador, terminaron sucumbiendo ante un inspirado Kylian Mbappé.

Ahora ante Noruega, buscarán revertir la imagen del inicio de torneo. Por lo mismo, el DT Pape Thiaw repite el mismo equipo para ahora sí sumar de a tres y meterse en la lucha por los pasajes a la siguiente fase.

Erling Braut Haaland será titular en Noruega. Está noche se miden ante Senegal y de ganar, aseguran su pasaje a la siguiente fase (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Minuto a minuto: Noruega se mide ante Senegal