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Mundial

Minuto a minuto: Noruega con Erling Haaland busca la clasificación ante Senegal

Los vikingos saltan a la cancha del MetLife Stadium de New Jersey para afianzar su pasaje a los 16avos de final.

Por Felipe Pavez Farías

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Noruega vence por 2-0 a Senegal
© Getty ImageNoruega vence por 2-0 a Senegal

La selección de Noruega busca afianzar su cartel de candidato al título del Mundial y este lunes enfrenta un partido clave ante Senegal. Los vikingos comandados por Erling Haaland tienen un duelo que puede ser determinante para el grupo I.

Tras el gran debut ante Irak, con triunfo por 4-1 y con doblete del delantero del Manchester City, los dirigidos por Stale Solbakken llegan con el favoritismo al encuentro de está noche en el MetLife Stadium de New Jersey. Sí, el mismo donde Chile ganó la final de la Copa Centenario.

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En frente estará Senegal que tuvo un debut complicado ante Francia. Pese a que dominó por varios pasajes y hasta Ismaila Sarr tuvo la chance de abrir el marcador, terminaron sucumbiendo ante un inspirado Kylian Mbappé.

Ahora ante Noruega, buscarán revertir la imagen del inicio de torneo. Por lo mismo, el DT Pape Thiaw repite el mismo equipo para ahora sí sumar de a tres y meterse en la lucha por los pasajes a la siguiente fase.

Erling Braut Haaland será titular en Noruega. Está noche se miden ante Senegal y de ganar, aseguran su pasaje a la siguiente fase (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Erling Braut Haaland será titular en Noruega. Está noche se miden ante Senegal y de ganar, aseguran su pasaje a la siguiente fase (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Minuto a minuto: Noruega se mide ante Senegal

¡Se complica Senegal!

80'.- El cuadro africano busca el descuento para meterse nuevamente en el partido. Sin embargo, Noruega mantiene el 3-1 a su favor.

¡Pausa de hidratación!

65'.- Comienza la pausa para que ambos equipos puedan reordenarse para la recta final del partido. Senegal sufrió la salida de Mendy en el arco y en su lugar ingresa Diaw. Sigue el triunfo por 3-1 de Noruega

¡Cae el segundo de Haaland!

57'.- Cuando se complicaba Noruega, aparece Erling Braut Haaland. El delantero muestra su olfato goleador y ahora con el perfil diestro, pone el 3-1 sobre Senegal.

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¡Gooooool de Senegal!

53'.- Con magistral pase de Sadio Mane, habilita a Ismaila Sarr que con ajustada definición pone el descuento. Ahora gana Noruega por 2-1 a Senegal.

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¡Goooooooool de Haland!

47'.- No diga gol, diga Haaland. En contragolpe letal, Noruega logra el 2-0. El delantero del Manchester City recibe en el área y con potente zurdazo no perdona ante Mendy. Es el tercero del ariete.

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¡Empezó el segundo tiempo!

46'.- Vuelve a rodar la pelotita. Noruega vence por 1-0 a Senegal con tanto de Marcus Pedersen.

¡Lo tuvo Haaland!

48'.- No se puede creer. Haaland sorprende a Mendy y con el arco a disposición no logra marcar. El remate del noruego pega en el travesaño. Luego de cabeza vuelve a intentar anotar pero el portero senegalés logró evitar el peligro. Termina el primer tiempo con el triunfo de los vikingos por 1-0

¡Goooooooool de Noruega!

42'.- Cae el primero de Noruega y viene desde la banca. El recién ingresado Marcus Pedersen se mete en el área y supera a Mendy. Los vikingos ganan 1-0 y se acercan a los 16avos.

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¡Lo tuvo Noruega!

36'.- La más clara llega de parte de Noruega. Haaland habilita de cabeza a Odegaard y el volante del Arsenal queda mano a mano con Mendy. Sin embargo, el portero de Senegal achica bien y evita el primero de la noche. Sigue todo 0-0

Pausa de hidratación

23'.- Aún no se generan ocasiones claras de gol y para rearmarse se aprovecha la pausa de hidratación. El partido sigue 0-0

Primer cambio en Noruega

13'.- Ryerson presenta problemas musculares y tiene que salir en Noruega. En su lugar ingresa Pedersen, que ocupará el puesto de lateral derecho que dejó su compañero. Está es la sustitución más rápida desde 2018. En dicho Mundial, Marcelo tuvo que salir del Brasil-Serbia a los 10 minutos. 

¡Duelo de titanes!

8'.- Erling Haaland busca abrir el marcador pero encima tiene a Kalidou Koulibaly, que no le da ningún centímetro de ventaja. Sigue el 0-0 entre Noruega y Senegal

(Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

(Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

¡Comenzó el partido!

Ya se juega en el MetLife Stadium. Noruega, que hoy juega con su indumentaria de alternativa domina el balón y va en busca del primer tanto. Sigue todos los detalles acá.

¡Chile dice presente en el Mundial!

En está ocasión a Chile lo representa el árbitro Juan Lara. El referí nacional estará en el VAR

¡Se vienen los himnos!

Las selecciones de Noruega y Senegal saltan a la cancha. Se viene la ceremonia de los himnos y en instantes comienza el duelo por el grupo I.

Los equipos clasificados a 16avos

Hasta el momento hay cuatro selecciones clasificadas a la siguiente ronda de 16avos del Mundial: México, Canadá, Estados Unidos y Argentina. Si Francia vence a Irak se sumará a este grupo. Al igual que si Noruega supera a Senegal. Se viene una jornada de definiciones.

Preparados para todo evento

El partido de Francia vs Irak sigue suspendido por la lluvia. Incluso existe riesgo que caigan chubascos en el encuentro entre Noruega y Senegal, por lo mismo los hinchas llegan preparados para recibir un par de gotitas.

(Photo by Buda Mendes/Getty Images)

(Photo by Buda Mendes/Getty Images)

¡Formación de Noruega!

Los vikingos preparan equipo estelar para asegurar la clasificación para los 16avos. La formación cuenta con la titularidad de Erling Braut Haaland

Senegal quiere su revancha

El cuadro africano tuvo un debut complicado ante Francia. Pese a dominar por ciertos pasajes del partido, Senegal terminó cayendo por 3-1 ante los europeos. Para está jornada se repetirá el once estelar.

Noruega quiere seguir en racha

En el debut, Noruega superó por 4-1 a Irak. El doblete de Erling Haaland marcó el gran inicio de los vikingos y su retorno a los Mundiales tras 28 años. Conoce la guía completa del equipo europeo acá.

¡Comenzó la transmisión!

¡Hola queridos amigos de Redgol! Comenzamos la transmisión de este lunes para el partido entre Noruega y Senegal. Sigue todos los detalles acá.

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