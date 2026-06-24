El relator ha sido muy valorado por los hinchas e incluso, desde Irán le llegaron elogios.

Fernando Solabarrieta fue el gran refuerzo de Chilevisión para la Copa del Mundo 2026 y el periodista ha respondido en cancha. Ha sido evaluado muy positivamente por los hinchas.

El relator que vivió momentos heroicos del deporte nacional, como las medallas de Oro de Nicolás Massú y Fernando González en Atenas 2004, no lo pasó bien. Estuvo internado, luchando contra las adicciones, además sufrió la pérdida de su padre en 2025, pero poco a poco la luz de la pantalla se vuelve a encender en su vida.

“Me siento muy feliz, muy contento. Volver a estar en una Copa del Mundo, no sé si son mis 14° o 15° considerando adultos y juveniles. Aunque en este no esté en terreno a diferencia de los otros, igual estar en la pantalla deportiva más importante de la televisión chilena es un orgullo. Volver a sentir la adrenalina, volver a estudiar como estudiaba siempre y a prepararme, volver a sentirme activo, genera muchas cosas muy lindas“, contó a RedGol.

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El estudioso Solabarrieta

Hoy Solabarrieta luce bien. Se divide entre su trabajo en Marca Personal de Radio La Metro con Luka Tudor y Oscar Garrido, todos los días de 10:00 a 11:00 horas, así como también con sus apariciones en Sin Filtros, PicadoTV y ahora la Copa del Mundo 2026. Las redes sociales que suelen ser muy crueles, han destacado su regreso.

-¿Cómo te has sentido en CHV en este Mundial?

“A mí me importa mucho el responder a la confianza. Intento ser una persona agradecida. Después coincide que mis dos hijos más chicos están de vacaciones en Chile, ellos estudian en Estados Unidos, y ven a su padre súper activo, y lo ven de nuevo en el primer nivel. De alguna u otra manera, me siento bien como papá. Por último, también el cariño de la gente. Lo he sentido, me han hablado de lo que dicen en redes que en general ha sido súper positivo y yo siempre he sido un empedernido buscador de cariño. Por lo tanto, eso me tiene feliz“.

Tras el empate de Bélgica e Irán, Fernando Solabarrieta dedicó emotivas palabras hacia el arquero Alireza Beiranvand. Este relato causó furor entre los persas e incluso, la Embajada de Irán en Eslovenia lo compartió a través de sus redes oficiales.

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-¿Supiste que ahora eres famoso en Irán?

“Lo del relato de Irán es una verdadera sorpresa. Nunca pensé que podría tener una repercusión como la que tuvo, además hoy cruzando la frontera. En algún momento y esto lo he contado poco, porque me parece un poco vanidoso hacerlo, el Comité Olímpico Internacional mandó a pedir mi relato de las medallas de Atenas y entiendo que está en el museo del COI y esa fue mi primera distinción internacional”.

“Solo aclarar que yo en ningún caso quise tomar alguna posición política o tomar partido por alguno de los países en conflicto. Más bien a partir del ejemplo de un arquero que estaba resistiendo los ataques del rival, quise ejemplificar que los sueños se pueden realizar porque ese portero había dormido en la calle, y le ganó a la adversidad. Ese niño hoy estaba atajando en un Mundial y ese era el mensaje que quería dar. Es un honor que sea reconocido mi trabajo”.

–Te tocó hacer el partido de Croacia y Panamá. ¿Alguna complicación con la pronunciación?

“Antiguamente llamaba a las embajadas, hoy se hace más fácil porque hay mucha información por todos lados. Hay ciertos videos a los que he tenido acceso que los propios jugadores dicen cómo se llaman. En el caso de Croacia no me fue tan difícil porque tenía al lado a Luka Tudor y yo he sido cercano a los croatas. En Magallanes hay muchos. La idea es pronunciarlos más o menos como ellos dicen llamarse, tampoco hay que ser más croata que los croatas. Más difíciles fueron los iranís ja, ja, ja“.

Solabarrieta junto a Pelé en el Mundial de Alemania 2006. Imagen: Instagram

–Entre las cosas que se han alabado de este regreso, están tus datos y estudio de los países…

“Me gusta saber que se valore la preparación, porque hoy hay mucha opinión. Se ha democratizado el utilizar un micrófono, lo que me parece bien siempre y cuando sea usado con responsabilidad. Hay que tratar de buscar la diferencia que permita que a la gente tú le aportes algo. Hoy hay mucha opinión por todos lados, por lo que el que se valore la preparación, el dato, la información y las historias, es muy bueno porque además yo soy un fanático de la historia y recordar es un acto de justicia“.

-¿Crees que este Mundial puede ser un nuevo empujón a tu carrera televisiva?

“No sé si esto significará algo más, no trabajo pensando en eso. Trabajo en hacer un buen Mundial y lo que venga que sea una consecuencia de eso. Hay que tomárselo con calma y esto todavía no termina. Sí, además de todo esto lindo que me ha pasado, quisiera agregar que de alguna u otra manera, era algo que le debía a mi viejo. Que si bien ya no está físicamente desde el 1 de noviembre del año pasado, sí sé que en alguna parte me está mirando y está volviéndose a sentir orgulloso de mí“.