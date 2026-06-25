Una extraña coincidencia que involucra a Vinicius Jr podría darle el título a la Canarinha.

Brasil es uno de los firmes candidatos a quedarse con la Copa del Mundo 2026. Gracias a Vinicius Jr y una extraña coincidencia, podría dar la vuelta olímpica en Norteamérica.

La Canarinha logró superar el grupo E y avanzó como líder a los 16avos de la cita planetaria. Los dirigidos por Carlos Ancelotti han ido de menos a más, por lo que poco a poco van tomando ritmo y posicionándose como un duro oponente para cualquiera.

¿Brasil aseguró el título?

En el último partido de Brasil en la primera fase, estos golearon por 3-0 a Escocia con una gran actuación de Vinicius Jr. El delantero de Real Madrid se matriculó en el marcador con dos anotaciones, demostrando su gran momento en la Copa del Mundo.

Vini ya había anotado frente a Marruecos y Haití, por lo que llegó a 4 tantos y se mete en el segundo lugar de la tabla de artilleros, solo siendo superado por Lionel Messi. Una actuación que ilusiona a los hinchas de la Canarinha y que además, genera una extraña coincidencia.

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Según los datos de Luis Reyes, resulta que solo cuatro jugadores brasileños habían logrado anotar en los tres primeros partidos de su selección en una Copa del Mundo: Jairzinho en 1970, Romario en 1994, Ronaldo y Rivaldo en 2002. ¿Cuál es el denominador común? Todos terminaron siendo campeones.

Sí, cada vez que un jugador brasileño ha convertido en los tres duelos de fase de grupos, la Canarinha termina dando la vuelta olímpica. Si bien solo puede parecer una coincidencia, es sabido que los rituales, cábalas, maldiciones y hasta brujerías son parte del fútbol, por lo que no hay que desestimar nada.

Vinicius Jr anda encendido en la Copa del Mundo. Imagen: Getty

Brasil ahora espera rival para los 16avos de la Copa del Mundo 2026. Su rival será el segundo clasificado del grupo F, el cual saldrá entre Países Bajos, Japón y Suecia. Este choque será el lunes 29 de junio en Houston, Texas.