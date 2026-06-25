Brasil va creciendo en el Mundial y tras golear en los dos últimos encuentros se les abre el apetito para pelear por el título.

Brasil va de menos a más en el Mundial. Tras un inicio lleno de dudas ante Marruecos, en el que apenas igualaron 1-1, lograron golear a Haití y Escocia, lo que les permite afrontar los duelos de mata-mata con más confianza.

De hecho Danilo, lateral del conjunto brasileño, al ser consultado sobre si son candidatos al título señaló que “sin duda”, dejando claro que Carlo Ancelotti ha hecho un buen trabajo.

“Como dije hace unos días, era importante que aprendiéramos rápido, que evolucionáramos rápido y que no nos tomara tanto tiempo asimilar las cosas durante los partidos”, manifestó.

Además dijo que ante Escocia “jugamos que en la segunda mitad contra Haití. Tuvimos mucho control, buena ocupación del espacio y buena organización en el campo. Esto facilita mucho las jugadas y también ayuda a los que entran durante el partido”.

Danilo asegura que Brasil está en un gran momento

El próximo rival no les importa: “Somos Brasil”

“Estoy satisfecho, y creo que el equipo también debería estarlo. Pero con los pies en la tierra, porque todavía queda mucho trabajo por delante”, fue la consigna.

“Es importante que crezcamos también en este aspecto. He dicho varias veces que nuestra oportunidad en este Mundial depende de que todos demos el máximo, sin reservas en el campo. Por eso hemos comprendido este espíritu”, manifestó Danilo.

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Ahora se medirán al 2° del Grupo que integran Japón, Países Bajos y Suecia, por lo que es una incertidumbre el próximo escollo en 16avos de final.

“No hay un rival ideal. Como dije, lo más importante fue nuestra evolución. Llegamos al último partido de la fase de grupos tras haber jugado un encuentro importante y maduro, y ahora afrontaremos al próximo rival con esperanza, alegría y la convicción de que somos Brasil”, confesó.