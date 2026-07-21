Vinícius Júnior se sometió a un procedimiento estético que cambió su cara por completo tras el Mundial 2026.

Pocos podrán reconocer a Vinícius Júnior después de su participación en el Mundial 2026. Y es que el delantero de Brasil pasó por una inesperada transformación una vez terminada la campaña del Scratch.

Este lunes, salieron fotografías del jugador del Real Madrid con su pareja durante sus vacaciones. ¿El problema? Varios pensaron que se trataba de un familiar del futbolista o una persona haciéndose pasar por él.

Más tarde, se reveló que el brasileño se realizó una armonización del mentón durante el descanso después del Mundial y a la espera de regresar a los entrenamientos con el Real Madrid.

Según reveló el portal LeoDias, el tratamiento se realizó en Goiania y estuvo a cargo el dermatólogo Alessandro Alarcão, un reconocido profesional que viajó desde Miami a Brasil para el procedimiento.

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La nueva cara de Vinícius Júnior tras un sorpresivo tratamiento en Brasil

Vinícius Júnior aprovechó el periodo de vacaciones, que inició el 7 de julio tras la eliminación de los brasileños en el Mundial y que se extiende hasta el 29, para hacerse este cambio estético.

El procedimiento se realizó en secreto total, ya que el portal Leo Dias reveló que la clínica cerró por todo un día para atender al futbolista y se instaló un protocolo para evitar la difusión de imágenes y videos.

Ahora, la transformación del jugador del Real Madrid se hizo pública y generó tremenda sorpresa en redes sociales. “Vinicius Jr. se ha convertido en Vinicius Sr.” fue uno de los comentarios más virales sobre la situación.