Estefanía Banini vivió su presentación oficial en Colo Colo. Habló de sus razones para volver y el objetivo de su llegada al Monumental.

Colo Colo dio un golpe en el mercado de fichajes del fútbol femenino y concretó el regreso de Estefanía Banini a nuestro país. La campeona de la Copa Libertadores volvió al Estadio Monumental tras 12 años.

Este miércoles 22 de julio, la existosa jugadora argentina tuvo su presentación oficial y se refirió a las razones para retornar al Cacique después de tantos años y del cierre de su paso por el fútbol europeo.

“Colo Colo es mi casa, es el club que abrió las puertas para toda mi carrera. Estoy muy feliz de volver, he visto lo que ha crecido el fútbol femenino acá y me siento orgullosa de representar a este club”, partió diciendo.

“El cariño de los hinchas fue fundamental. Me han demostrado su cariño durante toda mi carrera, más allá del club que representaba. Tenía otras ofertas, pero ya era hora de volver a casa, de defender estos colores, a quienes apostaron primero por mí.

Estefanía Banini y el gran objetivo en su regreso a Colo Colo: la Copa Libertadores

“El club siempre me demostró que quería que volviera, los hinchas también. Y yo quería volver“, explicó Estefanía Banini sobre su regreso.

Además, se refirió al gran objetivo en su llegada: la Copa Libertadores femenina, que este año se realizará en Ecuador durante el mes de octubre.

“Fue el primer título internacional y es algo especial, es un objetivo de todo el plantel y algo que me atrae mucho. Con el pasar de los años uno se da cuenta de lo difícil que fue conseguirla. Me atrapa, me gusta, vamos por la segunda copa“, cerró la jugadora de Colo Colo.