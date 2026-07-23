Diego Sánchez no se queda de brazos cruzados y sale en ayuda de los damnificados en Coquimbo. El club lidera una importante campaña.

Coquimbo Unido no regresará a la competencia este fin de semana en el reinicio de la Liga de Primera. Y es que los esfuerzos y atención del cuadro pirata están en la emergencia que vive la Región de Coquimbo.

La zona sufrió enormes daños por el sistema frontal que afectó al país en los últimos días. Cortes de agua y energía eléctrica, desplazamientos de tierra y personas aisladas llevaron a decretar Estado de Catástrofe.

Ante esto, Diego Sánchez y el club lideran una importante campaña. En redes sociales, el portero compartió la ayuda que está haciendo con los damnificados por la emergencia.

El ídolo de los piratas ha estado muy activo en la distribución de alimentos y artículos básicos para las familias afectadas por el temporal. Además, ha llegado hasta zonas donde hay personas aisladas para llevarles ayuda.

Mono Sánchez lidera la campaña en ayuda de damnificados en Coquimbo | Instagram

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Coquimbo Unido se compromete con los afectados: “Lo que pasa acá es tremendo”

En conversación con King Kong Radio, Diego Sánchez explicó que “tenemos varios compañeros que sufrieron con el temporal y ahora que sabemos que el partido fue suspendido, estamos aprovechando para tomar la pala y ayudar a mucha gente que lo necesita“.

“Yo estoy entregando comida y ropa a tomas y campamentos, estoy encargado de dar carbón para el frío y ropa. Llevo tres días organizando esto, en la mañana entreno y luego me vengo al centro de acopio”, contó.

“No están asimilando lo que pasa, acá hay muchos aislados que no tienen contacto ni energía eléctrica, y de verdad me dolió mucho que hablen sin saber. Lo que pasa realmente acá es tremendo. No estamos inventando nada“, sumó.

Por estos días, la sede de Coquimbo Unido, ubicada en Guillermo Edwards 10, está funcionando como centro de acopio ante la situación que vive la región.