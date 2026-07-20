Mono Sánchez inicia campaña solidaria para ayudar a damnificados en Coquimbo: “Todo sirve”

El portero del cuadro pirata comenzó una cruzada solidaria para ayudar a todos los que han sido afectados por el sistema frontal.

El frente de mal tiempo que se registra en el país ha generado graves daños. Una de las zonas más afectadas es la región de Coquimbo, y por lo mismo, desde el Gobierno se decretó este lunes el Estado de Excepción de Catástrofe.

Dicha medida abarca justamente a Coquimbo y la provincia de Huasco, que se ha sufrido graves daños por las lluvias y el desplazamientos de tierras por el aumento de los caudales de los ríos de la zona.

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Situación que el propio portero de Coquimbo Unido, Diego Sánchez, decidió enfrentar y se sumó con su granito de arena.

Es que a través de sus redes sociales el portero del actual campeón del fútbol chileno indicó que reunirá alimentos para entregar a las familias afectadas por el fuerte temporal

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“Hola chicos, a raíz de toda está caga, junto con Liquidadora Oso vamos a reunir alimentos para las familias que no tienen nada”, indicó de entrada. “Está ayuda es para ahora pronto, para está tarde-noche. Pedir alimentos no percibes es difícil. Necesitamos comida rápida”, recalcó a minutos de llegar al local ubicado en Los Pimientos 708.

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“La idea es llevar sándwich, si quieren llevar pan, jamón, queso, jugos o leche para los niños. Todo sirve”, recalcó el portero que hará entrega de las donaciones durante está jornada.

Cabe consignar que según los últimos reportes, en la región de Coquimbo han caído más de 215 milímetros de agua y hasta el momento se reportan más de 100 familias damnificadas. Además se lamenta a cinco personas fallecidas por la inclemencia del tiempo.