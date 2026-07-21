El ministerio de Deportes confirmó los recitales de la banda, además que notificó a la U y la Roja por choques de eventos, por lo que habrá que buscar alternativas.

Salió humo blanco y finalmente el grupo BTS podrá utilizar el Estadio Nacional para la realización de los conciertos, los que fueron programados para el 14, 16 y 17 de octubre, en el principal coliseo deportivo del país.

Pese a que el IND se negó a aprobar la autorización, teniendo en cuenta que la productora no asegura la protección del césped, con un mega escenario que se instalará para el evento.

Luego de semanas de conversaciones, además con nuevas reuniones para encontrar acuerdos, se llegó a una definición final que dejará en llamas a las seguidoras del grupo.

“El IND aprobó la disponibilidad del Estadio Nacional para la realización de los conciertos de BTS, luego de que la empresa organizadora incorporara una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto”, explicaron.

El Estadio Nacional será el epicentro de los conciertos de BTS en Chile.. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

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Los detalles que lograron el acuerdo para BTS en Chile

Fue por medio de un comunicado de prensa donde se entregaron detalles de la situación: “Ministerio del Deporte informa que se autoriza el uso del Estadio Nacional para los conciertos de BTS”.

En ese sentido, dejan en claro que, para proteger la superficie de la cancha “el montaje del escenario 360° evita la circulación de maquinaria pesada por el pasto y las maniobras de producción se realizarán mediante grúas operadas desde la pista atlética”.

“Se utilizará una cubierta que permitiría mantener la ventilación y respiración del césped con la incorporación de tecnologías y métodos de protección”, detallan pro la preocupación del pasto..

“Estas modificaciones cuentan con un estudio de ingeniería que respalda técnicamente las medidas propuestas y permitirían reducir el tiempo estimado de recuperación de la cancha respecto a la solicitud inicial”, respaldaron.

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La U y la Roja fueron notificados

Desde el ministerio del Deporte también dejaron en claro que también fueron notificados desde Universidad de Chile, por sus compromisos de local, además la selección chilena y el Club Atlético Santiago.

Para no tener problema de “choque de agenda”, aseguran que la idea de informar corresponde “de modo de coordinar el desarrollo de actividades deportivas y culturales en el coliseo del principal recinto deportivo del país”.

En este sentido, en la U deberán planificar buscar estadio para jugar sus últimos tres partidos de local: ante Everton (24-25 de octubre), Cobresal (7-8 de noviembre) y Unión La Calera (5-6 de diciembre), dependiendo de la recuperación del césped.

Mira el comunicado: