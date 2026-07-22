Lo que no se supo de la salida de Edson Puch de Deportes Iquique: “Nos sorprendió a todos”

Hernán Peña abordó el sorpresivo retiro del campeón de la Copa Centenario. Ahora los dragones celestes se enfocan en la Primera B.

Sorpresa total causo en el fútbol chileno el abrupto retiro de Edson Puch. El delantero asomaba como carta en el ataque de Deportes Iquique y se esperaba que en el segundo semestre volviera a luchar por el ascenso a la Liga de Primera.

Sin embargo, una rebelde lesión en su tobillo derecho terminó pasándole la cuenta y finalmente esto desencadenó en que colgara los botines para siempre.

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“Después de exámenes y conversaciones con especialistas, junto a mi familia hemos decidido dar un paso al costado del fútbol profesional”, lamentó el jugador nacional que también tuvo pasos por la U de Chile, Universidad Católica y Huracán entre otros.

Impacto en Iquique por retiro de Edson Puch

La decisión de Edson Puch sorprendió a los hinchas de Deportes de Iquique y también al cuerpo técnico liderado por Hernán Peña que no contaba con dicha decisión.

El DT recién llegado a la institución tenía como carta fija al seleccionado nacional. Sin embargo, ahora tendrá que rearmar el plantel sin el histórico ariete.

Puch puso fin a su carrera este 2026

“Nos sorprendió a todos que Edson ya no siga con nosotros. Creo que lo venía evaluando hace rato, por su lesión y como se sentía. Es una decisión que se respeta”, indicó en conferencia de prensa.

“Perdemos un gran valor, una gran persona y un gran jugador, para las pretensiones nuestras. La decisión se respeta. La primera impresión fue fuerte, pero ahora hay que dar vuelta la página y trabajo con lo que tenemos”, agregó el adiestrador de los dragones celestes.

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Por lo mismo, Peña recalcó que dio vuelta la página y ahora solo queda enfocarse en la segunda vuelta de la Primera B. Deportes Iquique inicia el segundo semestre este viernes 24 de julio ante Temuco en el Estadio Tierra de Campeones.

Los norteños marchan 14° con 13 unidades. Por lo que será clave sumar para meterse en zona de Liguilla. “Enfrentamos a un equipo que viene en alza, que ha sacado muchos puntos en las últimas fechas y ahora está cuarto. Vamos insistir con nuestro proceso. Queremos fortalecer todos los bloques y las fases del juego que es lo que nos interesa”, sentenció el DT.