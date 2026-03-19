Mediante sus redes sociales y con emotivas publicaciones, a principios de año Edson Puch anunció que este sería su último año como futbolista profesional. Ahí, la meta es devolver a Deportes Iquique a la Liga de Primera.

Pero a poco de comenzar el torneo de Primera B, una lamentable noticia sacudió al campeón de América con la Roja. Una grave lesión lo sacó de las canchas y hoy se confirmó su diagnóstico.

Mediante un comunicado, el equipo de los Dragones Celestes informó que su emblema e ídolo estará un buen tiempo de baja. Es más, deberá pasar por el quirófano en un duro revés para sus planes en el año del adiós.

Así es la grave lesión que saca a Edson Puch del mapa

Deportes Iquique informó que Edson Puch, capitán del equipo, sufrió una grave lesión condral en su tobillo derecho. Dicho caso implica una “resulución quirúrgica”, según notificó el cuerpo médico celeste.

Puch y su historia de años en Iquique / Foto: Vamos Dragones.

“El tiempo de recuperación se estima inicialmente en aproximadamente dos meses, sujeto a evaluación y evolución tras la cirugía”, lamentó el club. Puch alcanzó a jugar cinco de los seis partidos de la temporada este año.

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Por eso, el equipo dirigido por Rodrigo Guerrero le envió un emotivo mensaje a su capitán para la larga recuperación. “Como institución enviamos todo nuestro apoyo a Edson en este proceso, confiando en su fortaleza para enfrentar este nuevo desafío”, cerró el club.

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En lo deportivo, Deportes Iquique ahora buscará volver al triunfo en la Primera B sin su emblema. Tras cuatro fechas llevan cinco puntos y este domingo visitarán a Deportes Copiapó, a las 18:00 horas en el Luis Valenzuela Hermosilla.