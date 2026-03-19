Un nuevo escritoriazo sacude a la Liga de Primera. Esta vez es Deportes Limache el equipo involucrado, luego de recibir una denuncia de la Unidad de Control Financiero ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Lo anterior, acusando un atraso en el pago de las cotizaciones previsionales de enero a jugadores del plantel. Rápidamente se habló de eventual resta de tres puntos como castigo, en un veredicto que aún está en análisis.

Y previo a la decisión final por el caso administrativo, desde la región de Valparaíso lanzaron un spoiler del futuro tomatero en el torneo. Es que la gran campaña los tiene segundos con 14 puntos, a uno de Colo Colo.

¿Habrá castigo de puntos Explican el error de Limache

Desde el programa Golazo FM, de UCV Radio, explicaron qué pasará con el caso de la denuncia contra Limache. Según esa información, no habrá sanción con resta de puntos finalmente desde la ANFP.

Limache sigue firme en la parte alta /Photosport

“El tema ya está solucionado. Limache quedará absuelto y no perderá puntos. El atraso de las cotizaciones fue netamente por un error administrativo y no problemas económicos”, avisó el periodista Nicolás Ríos.

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Siguiendo con detalles de la denuncia en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, el comunicador explicó el tema administrativo. Fueron cuatro los jugadores involucrados en esta situación, que ya quedó completamente regularizada”, aseguró.

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Ahora resta esperar la confirmación desde Quilín para saber si Deportes Limache sigue con sus puntos, donde están prendidos en la parte alta de la Liga de Primera. Este domingo a las 20:30 visitarán a O’Higgins, por la Copa de la Liga.

En síntesis:

La ANFP denunció a Deportes Limache por retrasos en pagos previsionales de enero.

denunció a por retrasos en pagos previsionales de enero. El club arriesgaba perder tres puntos por el error administrativo con cuatro jugadores.

por el error administrativo con cuatro jugadores. El periodista Nicolás Ríos aseguró que el equipo quedará absuelto y sin castigo.

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