La Liga de Primera cerró la séptima fecha del campeonato nacional para dar paso al receso, con el estreno de la Copa de la Liga en medio de la fecha FIFA de marzo. Mientras, camino al Huemul de Plata, ya se pueden constatar ciertos patrones en lo que respecta a la regla sub 21.

En el podio de los minutos sub 21 se encuentran Palestino (677′), O’Higgins (649′) y Huachipato (572′). El puntero Colo Colo aparece en el quinto lugar de los equipos que más acción juvenil registran hasta ahora con 491′.

Por su parte, Universidad de Chile y la Católica ocupan el octavo y 14° lugar respectivamente con apenas 393 minutos y 277′. Azules y cruzados tienen por delante cumplir 1.497′ y 1.613′ para llegar a los 1.890 minutos reglamentarios.

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Los nombres sub 21 de Colo Colo, la U y la UC

Asimismo, Deportes Limache es el equipo con mayor deuda, completados apenas 201 minutos sub 21 en siete fechas. De buen rendimiento en puntos, El Tomate sólo ha contado con minutos de los juveniles Flavio Moya y Vicente Álvarez.

Jhon Cortés apareció como otra alternativa de la U para sumar minutos sub 21: la subió del décimo al octavo lugar con más presencia juvenil en la séptima fecha.

En tanto, Colo Colo registra acción de Francisco Marchant (108′), Leandro Hernández (270′) y Yastin Cuevas (87′), además de los 45′ sumados por Gabriel Maureira por selección.

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En la U han sumado minutos sub 21 Agustín Arce (90′), Diego Vargas (120′), Ignacio Vásquez (155′), Jhon Cortés (26′) y Martín Espinoza. En la Católica registran presencias Diego Corral, Juan Francisco Rossel, Nicolás L’Huillier y Vicente Cárcamo.

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Recuento minutos sub 21

1.- Palestino: 677′ (1.213′ por cumplir)

2.- O’Higgins: 649′ (1.241′)

3.- Huachipato: 572′ (1.318′)

4.- Deportes La Serena: 532′ (1.358′)

5.- Colo Colo: 491′ (1.399′)

6.- Everton: 472′ (1.418′)

7.- Audax Italiano: 415′ (1.475′)

8.- Universidad de Chile: 393′ (1.497′)

9.- Deportes Concepción: 388′ (1.502′)

10.- Cobresal: 353′ (1.537)

11.- Unión La Calera: 340′ (1.550′)

12.- Coquimbo Unido: 316′ (1.574′)

13.- Universidad de Concepción: 294′ (1.596′)

14.- Universidad Católica: 277′ (1.613′)

15.- Ñublense: 274′ (1.616′)

16.- Deportes Limache: 201′ (1.689′)