Takeshi apareció como la gran obsesión en Macul para el mercado invernal de pases. Sin embargo, a última hora le ofrecieron jugar Libertadores en otro club.

Jean Meneses es el nombre del momento en el mercado de pases del fútbol chileno. Durante esta jornada se informó que el hombre de Limache es el gran fichaje que quiere Colo Colo este invierno.

Según informó Radio ADN, Takeshi ya es buscado desde el Estadio Monumental, donde tiene contrato hasta fin de año. Su cláusula de salida es de $250 mil dólares y a última hora de metió por los palos otros interesado por su carta.

“La Católica y Colo Colo quieren traer a Jean Meneses. Limache está dispuesto a soltarlo, pero la decisión es toda del jugador”, informó el periodista Renzo Luvecce, especialista en mercado de pases en Chile.

Le ofrecen a Jean Meneses jugar Copa Libertadores

Jean Meneses es la nueva obsesión del mercado de pases invernal en el fútbol chileno. Al interés que surgió de Colo Colo para ficharlo, ahora U Católica tomó peso para arrebatarle la movida.

Meneses debutando con gol este año, ante Colo Colo /Photosport

“Universidad Católica también está en la pelea por Meneses. Lo contactaron, le ofrecen jugar Copa Libertadores y no tienen problemas en cancelar su traspaso”, reveló la citada fuente.

Takeshi ha sido gran valor en el elenco tomatero, primero jugando como extremo izquierdo y luego como “10”, tras la salida de César Pinares. En Limache ahora esperarán la mejor oferta para sacarlo del equipo.

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Jean Meneses disputó 20 partidos en total en el primer semestre. Por Liga de Primera jugó 14 encuentros, mientras que en Copa de la Liga participó en cinco. Sumando su duelo en Supercopa, anotó un total de cinco goles y despachó diez asistencias .