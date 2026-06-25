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Primera B

¡Golpe al mercado de pases! Goleador titular de Limache se acerca a un colista del fútbol chileno

Los tomateros podrían perder a otra de sus piezas en ataque, tras arremetida de popular elenco de provincia que lucha por no descender.

Por Nelson Martinez

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Siguen los rumores de un desmantelamiento total en Limache.
© Photosport.Siguen los rumores de un desmantelamiento total en Limache.

Deportes Limache fue perdiendo terreno en la Liga de Primera en el final del primer semestre. Tras partir como avión peleando la cima, quedó en la novena posición tras la última jornada, donde se alistan salidas en el mercado de pases.

Es que al conocido interés de Colo Colo por Jean Meneses, ahora otro de sus delanteros que ha sido titular la mayor parte del año aparece como opción en un colista del fútbol chileno.

El aludido es Gonzalo Sosa, quien disputó 15 duelos en la Liga de Primera y anotó dos goles, aunque su rendimiento no convenció del todo en la hinchada. El ex Melipilla y Audax Italiano es firme opción para ir al sur de Chile.

Desde Primera B buscan al delantero de Limache

Gonzalo Sosa podría partir en este mercado de pases rumbo a Rangers de Talca, equipo que necesita con urgencia un goleador para salvarse del descenso. Los talquinos alistan su último refuerzo y el nombre del limachino toma fuerza en las últimas horas.

/Photosport

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“Desde que se supo que (Wanchope) Ábila fue ofrecido, los nombres empezaron a rondar en la capital maulina. El pasado miércoles se sumó un nuevo candidato a la carpeta: Gonzalo Sosa sería uno de los delanteros que puede llegar”, informó el medio local Fanáticos del Deporte.

Sosa es recordado por grandes campañas en Melipilla, donde encaminó el ascenso el 2020 y su posterior consagración en el fútbol grande el 2021. El argentino tiene pasos por Palestino, Audax, Ñublense y el fútbol mexicano tras eso.

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Rangers tuvo en las últimas jornadas el nombre de Junior Arias como una de sus opciones en ataque, el ex Palestino. Sin embargo, Sosa se metió por los palos, aunque en Limache tienen la última palabra.

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