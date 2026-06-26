Los tomateros pierden a otro valor en ofensiva, quien venía de gran campaña el año pasado. Los fanáticos del club se descargaron en redes sociales.

Deportes Limache cerró el primer semestre con un mar de derrotas y lleno de dudas tras el arrollador inicio de año en la Liga de Primera. Por eso ahora se toman su tiempo para el armado del plantel en lo que queda de año.

Mientras Jean Meneses suena fuerte en Colo Colo, en el equipo de Víctor Rivero también trabajan en otras salidas. Este viernes el club confirmó el adiós anticipado de un jugador que poco y nada se vio en cancha este año.

“Facundo Marín terminó su vínculo con nuestra institución y ahora emprende nuevos rumbos futbolísticos. ¡Te deseamos el mayor de los éxitos Facu!”, lo despidió el club en redes sociales.

Hinchas de Limache ponen el grito en el cielo

Pese a jugar 32 minutos en todo el año con Deportes Limache, el adiós de Facundo Marín generó molestia en los hinchas tomateros en redes sociales. El argentino venía de gran campaña en su país y consideran que no se le dio oportunidades en el equipo.

En las últimas horas sonó fuerte el adiós de Gonzalo Sosa rumbo a Rangers de Talca, donde lo contactaron para ficharlo en Primera B. Sin embargo, el presidente César Villegas descartó esa salida en el tomatero.

“Para nosotros es parte del equipo, es la alternativa de nueve con Arturia (Marcos), así que no, para nosotros es pieza clave para el segundo semestre. Por lo menos, el cuerpo técnico no me transmitió nada que quiera salir, menos él ni su representante, así que continúa con nosotros Gonzalo”, dijo a Primera B Chile.

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El elenco cervecero sigue en modo Copa Chile, donde es segundo del grupo A junto a Coquimbo y Deportes Iquique, con cuatro puntos. Este sábado el equipo de Víctor Rivero recibe a los celestes, a las 17:00 horas en el Lucio Fariña de Quillota.