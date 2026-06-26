El talentoso "10" chileno no va más en Independiente y le buscan con urgencia nuevo club, incluso rebajándose del precio que pedían en un inicio.

Luciano Cabral es otro de los nombres que rondan fuerte por el fútbol chileno en este mercado invernal. Es un hecho que Independiente no lo quiere y buscan la mejor opción para sacar dinero con la partida del jugador.

Si bien sonó fuerte en Coquimbo, su alto precio hizo descartar la opción por ahora. Eso sí, en Colo Colo también se habían bajado de esa carrera por temas económicos, pero desde Argentina volvieron a avisar por la opción del fichaje.

“El club quiere recuperar lo invertido y solo aceptarán una venta… El entorno del “10” lo ofreció en Colo-Colo, el precio es de $1,6M”, informó el periodista Renzo Luvecce, con un precio más bajo que los iniciales 3 millones y medio de dólares iniciales del pase.

¿Qué pasa con el futuro de Luciano Cabral?

Luciano Cabral busca equipo, ya que no será considerado en Independiente. Si bien el Rojo no quiere rebajar más sus pretensiones económicas, están dispuestos a negociar por la salida del jugador en el caso de Colo Colo.

“La dirigencia del Cacique lo quiere, pero no alcanza el presupuesto, aunque si negocian bien quizás acepten. De todas maneras indican que es difícil”, dice la citada fuente.

Pero no solo en Colo Colo quieren al talentoso Cabral, ya que Pumas de México también se metió a la pelea. Luvecce explica que “acercaron su nombre y gusta a su nuevo técnico, Esteban Solari, quién en 2024 dirigió a Everton de Viña del Mar”.

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“Aunque suene repetitivo, Coquimbo no traerá a Luciano Cabral, descartado total”, cerró. Ahora, en Independiente tiene la última palabra para definir el futuro del jugador.