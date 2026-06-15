El seleccionado chileno sigue siendo la gran joya del mercado nacional, donde gigantes de Sudamérica arremeten por su pase.

Rodrigo Echeverría sigue haciendo noticia por su gran presente en el fútbol mexicano, además de la selección chilena. El nacido en U de Chile ahora despertó el interés de grandes de Sudamérica por su carta, donde su sumaron más equipos en la reciente jornada.

Conocida es la arremetida de Gustavo Quinteros e Independiente por su carta, aunque en el León de México no lo soltarán tan fácil. Además, el panorama económico del Rojo de Avellaneda no es de los mejores.

Pero en las últimas horas se sumaron más interesados por el “Eche”, quien fue nominado a la selección chilena en sus últimos amistosos en la fecha FIFA. Desde Argentina y Brasil el jugador cosecha interesados.

Así avanzan por Rodrigo Echeverría

Dos equipos de Argentina y dos de Brasil aparecen en el horizonte de Rodrigo Echeverría. El jugador por ahora tiene contrato en León de México, donde es un inamovible.

“Cuatro equipos han preguntado por Rodrigo Echeverría recientemente: Independiente de Avellaneda, Gremio de Porto Alegre, Boca Juniors y Santos FC“, reveló el periodista chileno en Brasil, José Fernández.

La misma fuente explica que el caso del ex Everton es clave en el fútbol mexicano, por lo que no será fácil sacarlo de ahí. “El chileno tiene contrato con León hasta diciembre del 2027 y el Grupo Pachuca le quiere extender”, aseguró.

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Echeverría jugó 33 partidos en la última temporada del fútbol mexicano, siendo pilar en el equipo verde. En su carrera registra pasos por la U, Everton, Iberia y Huracán de Argentina.