Se peleó con Fernando Díaz en Deportes Concepción y ahora suena en la Primera B

Nelson Sepúlveda dejó la grande con su duro cruce con el DT de los lilas. Por lo que desde la dirigencia analizan su salida para el segundo semestre.

La llegada de Fernando Díaz trajo consigo una polémica de aquellas en el fútbol chileno. Es que en su debut por la Copa de la Liga, el DT de Deportes Concepción protagonizó un fuerte cruce en plena cancha con Nelson Sepúlveda.

El experimentado adiestrador decidió sacar al volante en el primer tiempo y esto desató la furia del jugador. “Si me sacai a mí, con…, tenís que sacarlos a todos. En el camarín te voy a pegar, con…”, fueron los dichos del jugador contra su jefe.

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“Está pésimo lo que hizo. Ahora va a pasar lo que tenga que pasar. No comparto que los jugadores que salgan caliente puedan hacer lo que quieran”, expresó “Nano” Díaz tras lo ocurrido.

El tema es que para el DT este numerito no le causó ninguna gracia. Por lo mismo ya tuvo la primera señal: Sepúlveda no fue convocado para el duelo ante Deportes Limache. Partido donde el León de Collao sumó un triunfo clave por 3-2 y que lo saca de la zona de descenso.

Tras pelea con Fernando Díaz: ¿Qué pasará con Nelson Sepúlveda?

Así las cosas, todo indica que Nelson Sepúlveda saldrá en este mercado de fichajes. Por lo que en Deportes Concepción analizan las ofertas por el experimentado volante de 34 años y que fue fundamental en el retorno a la Liga de Primera en 2025.

En un principio se indicó que Cobreloa sería su destino en la Primera B. Pero esto habría cambiado en las últimas horas.

¿El motivo? Este lunes el medio Octava Pasión apunta a que la pulseada la ganaría Deportes Temuco para sumar al volante. “Ya mantiene conversaciones para un posible fichaje”, detallaron. Por lo que estaría cerca de cambiar el lila por el albiverde en este 2026.