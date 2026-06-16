Periodista especializado en fichajes da como listo al jugador de Nueva Zelanda en su nuevo equipo, tras un salto mediático en redes.

Una de las historias que marcará el Mundial 2026 tiene que ver con Tim Payne, el jugador de la selección de Nueva Zelanda que saltó a la fama por redes sociales y que ahora es un fenómeno en todo el planeta.

Por lo mismo, los ojos del mundo estuvieron puestos en su estreno, donde empataron 2-2 ante la selección de Irán, pero donde las plataformas digitales siguieron el desempeño de la estrella de las redes.

Pero ahora se prepara para un salto en su carrera, porque aseguran que tiene acuerdo listo con un gigante de Sudamérica, que lo recibirá con los brazos abiertos: Olimpia de Paraguay.

El giro inesperado en la carrera de Tim Payne tras explotar en las redes sociales. (Photo by Harry How/Getty Images)

ver también Se hizo viral antes del Mundial 2026: Tim Payne habló por primera vez

Un refuerzo mediático en Sudamérica

Así al menos lo detalla las redes sociales del periodista experto en fichajes, César Luis Merlo, quien asegura que hay un acuerdo para un salto al fútbol de Sudamérica.

“Tim Payne es nuevo refuerzo de Olimpia. El acuerdo está totalmente cerrado con el futbolista y con Wellington Phoenix, dueño de su pase”, explicó.

En ese sentido, aguardarán su participación en el Mundial, aunque ya preparan un anuncio que será un golpe publicitario: “Se espera que el club lo haga oficial en las próximas horas”.

ver también Tim Payne rumbo al Mundial: la FIFA se sube a la locura del “jugador menos conocido” del torneo

Mira los detalles: