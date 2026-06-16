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Fútbol internacional

Tim Payne logra el salto y será refuerzo de Olimpia tras el Mundial 2026

Periodista especializado en fichajes da como listo al jugador de Nueva Zelanda en su nuevo equipo, tras un salto mediático en redes.

Por Cristián Fajardo C.

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Tim Payne jugó en el estreno de Nueva Zelanda en el Mundial.
© GettyTim Payne jugó en el estreno de Nueva Zelanda en el Mundial.

Una de las historias que marcará el Mundial 2026 tiene que ver con Tim Payne, el jugador de la selección de Nueva Zelanda que saltó a la fama por redes sociales y que ahora es un fenómeno en todo el planeta.

Por lo mismo, los ojos del mundo estuvieron puestos en su estreno, donde empataron 2-2 ante la selección de Irán, pero donde las plataformas digitales siguieron el desempeño de la estrella de las redes.

Pero ahora se prepara para un salto en su carrera, porque aseguran que tiene acuerdo listo con un gigante de Sudamérica, que lo recibirá con los brazos abiertos: Olimpia de Paraguay.

El giro inesperado en la carrera de Tim Payne tras explotar en las redes sociales. (Photo by Harry How/Getty Images)

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Un refuerzo mediático en Sudamérica

Así al menos lo detalla las redes sociales del periodista experto en fichajes, César Luis Merlo, quien asegura que hay un acuerdo para un salto al fútbol de Sudamérica.

“Tim Payne es nuevo refuerzo de Olimpia. El acuerdo está totalmente cerrado con el futbolista y con Wellington Phoenix, dueño de su pase”, explicó.

En ese sentido, aguardarán su participación en el Mundial, aunque ya preparan un anuncio que será un golpe publicitario: “Se espera que el club lo haga oficial en las próximas horas”.

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