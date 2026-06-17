Este defensor de 29 años, un pilar del SC Freiburg de Alemania, compartió con el zaguero formado en la Católica hace varios años. En los Merengues se hizo fan de CR7 y ahora va por La Pulga en la fecha 2 del Grupo J.

Mientras Lionel Messi todavía digiere el hermoso triplete con el que le dio la victoria a Argentina sobre Argelia en el inicio del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo cuenta las horas para su debut junto a Portugal ante la República Democrática del Congo.

Por esas cosas que tiene el fútbol y la vida, un defensor central austriaco compartió con CR7 en el Real Madrid. Y muy pronto, tendrá un desafío importante ante La Pulga y la Albiceleste en la segunda fecha del Grupo J. Las referencias son para Phillip Lienhart, zaguero de 29 años.

Si bien actualmente Lienhart es un pilar del SC Freiburg de Alemania, tuvo un paso extenso por el cuadro Merengue, donde jugó en el Juvenil A, el Real Madrid Castilla e incluso llegó a disputar un encuentro con el plantel estelar de la Casa Blanca. Fue el primer austríaco en hacerlo. Un buen tiempo antes que su compatriota David Alaba, con quien comparte en el equipo nacional.

El equipo titular del Real Madrid vs Liverpool en la Youth League: Kuscevic y Lienhart fueron los centrales. (.Simon Stacpoole/Mark Leech Sports Photography/Getty Images)

Desde agosto de 2014 hasta julio de 2017, el marcador que mide un metro y 89 centímetros estuvo en España. Y coincidió en cinco encuentros con Benjamín Kuscevic, quien estuvo durante una campaña a préstamo en los Merengues desde Universidad Católica.

Es más, jugaron juntos toda la participación madridista en la Youth League, la Champions League juvenil, en la temporada 2014-2015. En los octavos de final de aquel certamen, el Porto de Portugal eliminó al cuadro español mediante los lanzamientos penales. Aunque la experiencia en ese elenco tan grande le quedó para siempre. Sobre todo por los cracks con los que coincidió Lienhart.

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Phillip Lienhart: es fan de Cristiano Ronaldo y jugará vs Messi en el Mundial 2026

Mientras cuenta los días para el duro desafío de Austria ante la Argentina de Lionel Messi por la fecha 2 del Grupo J en el Mundial 2026, Phillip Lienhart llegó a 42 partidos internacionales por su selección, donde debutó al tiempo de conocer a Cristiano Ronaldo: en agosto de 2017 con 21 años y casi tres meses frente a Moldavia.

Phillip Lienhart en acción en el duelo ante Jordania por el Mundial 2026. (Richard Heathcote/Getty Images).

Por aquella época, Lienhart ya tenía lecciones de CR7 más que aprendidas. “Es un gran modelo para los jóvenes, es muy ambicioso y siempre quiere ganar. No era para nada agrandado. Un día se me acercó, me preguntó de dónde venía y qué idiomas hablaba”, reveló este marcador en su momento.

“Para mí era increíble entrenar con los mejores del mundo. Y algo utópico para alguien tan joven como yo era desplazar a Sergio Ramos y Raphaël Varane”, confesó Lienhart en una entrevista a T-Online, donde también dio detalles que muestran su conexión con la realidad.

Probablemente surgidos de un trabajo administrativo que le reportaba un salario de 500 euros mientras intentaba progresar en el fútbol. “En Europa un jugador cambia de club por 200 millones de euros. Y al otro lado del mundo, hay personas que mueren de hambre. Eso no se le puede explicar a nadie”, lanzó Phillip Lienhart en el citado medio. Hoy en día es un pilar del SC Freiburg de Alemania, donde suma 258 partidos, incluida la final de la Europa League que perdieron ante el Aston Villa en mayo de este año.

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