Romano Schmid, jugador de 26 años que pertenece al Werder Bremen, abrió la cuenta ante Jordania con una linda conquista, se la dedicó a un compañero lesionado y aprovechó de rendirse a los pies de La Pulga. ¡Lo consagró como el crack de la historia futbolera!

Austria será el segundo escollo de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, donde comenzó con una victoria que tuvo a Lionel Messi en un nivel esplendoroso. El cuadro europeo también inició el certamen con un resultado positivo.

Superó por 3-1 a Jordania. Y el tanto de la apertura de la cuenta fue de mucha calidad. Lo anotó Romano Schmid, quien recibió un pase de Xaver Schlager e hizo todo el resto: se perfiló para quedar de frente al arco. Y sacó un remate que dejó literalmente parado al golero asiático Yazeed Abulaila.

Luego del exitoso y ajustado tiro, el volante ofensivo del Werder Bremen se acordó de su compañero Christoph Baumgartner, quien se perdió el torneo por una lesión. Y fue a festejar junto a él. “Lo tenía planeado, él podría haber jugado en mi lugar. Por suerte recordé hacerlo”, aseguró Schmid.

El festejo de Romano Schmid con su desafortunado compañero. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images).

Pero no sólo de eso habló Schmid, quien tiene contrato hasta junio de 2027 en el cuadro teutón. También vislumbró el encuentro ante la Albiceleste en la segunda fecha del Grupo J. “Será un partido completamente diferente, Argentina es un equipo de clase mundial. Probablemente el mejor contra el que he jugado”, apuntó el exjugador del RB Salzburg.

Sobre todo por la calidad de su máximo ídolo, Lionel Messi. De hecho, rechazó tajantemente las comparaciones con él tras su golazo a los jordanos. “Hay que ser realista, él es el mejor jugador de todos los tiempos”, dijo totalmente convencido Romano Schmid.

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Brilló con Austria en el estreno del Mundial 2026 y se rinde al nivel de Lionel Messi

Así las cosas, Romano Schmid cumplirá en Austria el sueño de medirse en una cancha ante Lionel Messi y nada menos que en el Mundial 2026. El equipo adiestrado por Ralf Rangnick tuvo un comienzo que parecía arrollador, aunque terminó algo más complicado de lo que se esperaba.

El hermoso remate de Romano Schmid para poner el 1-0 parcial de Austria ante Jordania. (Getty Images).

Schmid está convencido de que será un encuentro muchísimo más complejo. Y lo expresó en la zona mixta del Levi’s Stadium en Santa Clara. “Si conoces a los argentinos sabes que son quizás incluso más duros que cualquier otro rival”, resumió el talentoso jugador de 26 años.

Aunque de todas maneras le quedaron motivos para tener confianza de complicar al elenco adiestrado por Lionel Scaloni. “Jordania era muy peligroso, pero que aun así lográramos ganar de esta manera dice mucho de nosotros como equipo”, sentenció Romano Schmid, quien ya espera por el cruce ante su gran referente. Eso ocurrirá el 22 de junio a contar de las 13 horas.

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Revisa el compacto del triunfo de Austria vs Jordania

Así va la tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026

Argentina quedó como puntera del Grupo J del Mundial 2026, acompañada de Austria, que venció por 3-1 a Jordania en el estreno.