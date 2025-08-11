Damián Pizarro vivió días para el olvido de cara a una nueva temporada en el Udinese. El exdelantero de Colo Colo recibió un primer mazazo de parte de la Selección Chilena Sub 20 de cara al Mundial de la categoría.

Y es que avisaron de que Nicolás Córdova lo tendrá al margen de la nómina final de citados para la Copa del Mundo en septiembre próximo. Pero en su club las cosas tampoco marchan bien.

El chileno no ha podido ganar un lugar en el equipo, y ha estado preparando el inicio de la temporada en varios amistosos. De hecho, el último ante Werder Bremen no estuvo en la citación del cotejo estelar.

ver también Damián Pizarro recibe un mazazo en la selección chilena Sub 20 a meses del Mundial

Damián Pizarro estuvo a milímetros de su primer gol en Udinese

Lo cierto es que Damián Pizarro no fue parte de la citación para el duelo estelar ante los alemanes, el que terminó en victoria por 2-1. Sino que fue considerado para el duelo “B” entre ambos equipos.

De hecho, este encuentro fue el primero que disputaron el pasado fin de semana y que terminó en triunfo del cuadro italiano por la cuenta mínima. Pero el chileno también tuvo un minuto que lo pudo cambiar todo.

ver también Brilló en la selección chilena, jugó en Italia y aconseja desde el corazón a Damián Pizarro

Cuando ya se jugaba la segunda parte del amistoso “B” ante Werder Bremen, una buena jugada por la derecha terminó con un centro que encontró a Pizarro bien posicionado. Vuelta como un trompo con el control de balón, pero tuvo a un portero alemán al frente para el momento de rematar.

Publicidad

Publicidad

Un instante que pudo cambiar para siempre su pretemporada en el Udinese en la lucha por hacerse un lugar en equipo y, quizás, hacer cambiar el parecer de Nicolás Córdova en la Roja juvenil.

El consejo que le dan al exdelantero de Colo Colo

Sin embargo, algunas voces le recomiendan cambiar de aires. Jorge Potencia Vargas quien en conversación con el programa El Almanaque de Florete, de Visión Plus TV, revela las dudas que le genera el chileno para el nuevo ciclo.

Publicidad

Publicidad

Damián Pizarro y sus decisiones poco a poco le han restado espacio tanto en la selección chilena Sub 20 como en Udinese. Foto: Photosport.

En ese sentido, Potencia dice en el mencionado espacio que lo mejor que le puede pasar a Damián Pizarro es que salga a préstamo a otro club local e incluso fuera del país con forma de bota.

“Yo creo que sería una buena opción para él, para su crecimiento. Italia, España yo creo que podría jugar, tiene condiciones, lo vi viendo un par de fotos, físicamente se ve bien”, comenta Vargas en El Almanaque de Florete.

Publicidad