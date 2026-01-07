Damián Pizarro salió de Colo Colo rumbo al Udinese de Italia en un traspaso que fue muy cuestionado por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aunque en ese entonces el empresario puertomontino no era el mandamás de la concesionaria.

En ese contexto, Mosa afirmó que la transferencia de Pizarro al cuadro de Friuli se “pagó en chirlitos”, para dejar claro que las condiciones del negocio no fueron muy convenientes para el Cacique. Por estos días, el cuadro albo debe definir el regreso del ariete de 20 años. Sería para hacerle competencia a Javier Correa tras la salida del uruguayo Salomón Rodríguez a préstamo.

Por supuesto, el portentoso atacante no pudo sumar la continuidad que hubiese deseado en la Serie A. Tampoco ganó mucho rodaje en Le Havre, cuadro de la Ligue 1 de Francia donde fue cedido. En ese contexto, un chileno que trabaja en el Udinese contestó el llamado de RedGol.

Este homenaje se le hizo a Damián Pizarro poco antes de partir rumbo al Udinese de Italia. (Dragomir Yankovic /Photosport).

Se trata de Julio Gutiérrez, quien dirige al equipo primavera en el cuadro bianconero. “En Udinese es algo de los dirigentes que verán ese tema, pero yo sé muy poco sobre Damián”, dijo el Bambino en el diálogo que tuvo con nuestro querido Paulo Flores.

“Lo bueno es relanzar su carrera, independiente de que vuelva al país. Es normal que en la situación de Damián, que tuvo pocas posibilidades en Udinese y en Fancia, que vaya a un lugar donde pueda jugar mucho más”, expuso Gutiérrez, quien dio el salto rumbo a la Serie A tras promisorias actuaciones en la Roja Sub 23 cuando militaba en Unión Española a inicios de este siglo.

Publicidad

Publicidad

Para el Bambino, algo fundamental es que Damián Pizarro sume continuidad. Algo que podría encontrar en Pedrero, donde en las últimas jornadas lamentaron la gravísima lesión de Marcos Bolados. Otra carta ofensiva menos para Fernando Ortiz.

ver también “No era prioridad”: Filtran postura de Fernando Ortiz con Damián Pizarro en Colo Colo

DT chileno del Udinese de Italia piensa que Colo Colo es ideal para Damián Pizarro

Así las cosas, en el Udinese de Italia parece haber buena aceptación sobre la vuelta de Damián Pizarro a Colo Colo. “Le hará bien para su carrera“, le dijo a este medio Julio Gutiérrez. Tiene clarísimo que en este momento, lo peor que puede pasar es que no vea acción.

“Es un chico joven, debe volver a relanzarse para estar a altos niveles como se espera de él”, manifestó el Bambino. Un desafío que suena a ultimátum desde Udine, donde Pizarro firmó un contrato de larga duración: está vinculado a esa institución hasta el 30 de junio de 2029.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal alcanzó a compartir con Damián Pizarro en Colo Colo. (Felipe Zanca /Photosport).

Simultáneamente, Julio Gutiérrez sabe que su equipo debe volver pronto a la acción. “Tuvimos una pequeña pausa por las fiestas, pero entre Navidad y Año Nuevo entrenamos harto, unos cuatro días. Después tuvimos un par de días libres. Ahora preparamos un partido para el fin de semana”, contó a nuestro querido Florete.

“Jugamos el sábado por el campeonato. Ya a pleno en el trabajo, tratando de retomar la senda de la victoria y las buenas presentaciones”, sentenció el Bambino Gutiérrez, quien también jugó para Universidad Católica e Independiente Santa Fe de Colombia, entre varios otros clubes.

Publicidad

Publicidad

Eso lo dice porque el cuadro Sub 19 de Udinese cortó una racha de seis derrotas consecutivas en el último partido del año pasado. Fue ante la Reggiana el 20 de diciembre. Con esos resultados, el cuadro bianconero está en el 13° lugar de la tabla liguera mientras que Damián Pizarro lucha por pegar la vuelta a Pedrero. El tiempo dirá en qué termina esta historia…

ver también “El interés desde Chile…”: desde Udinese le dan notición a Colo Colo por regreso de Damián Pizarro

Así va el Le Havre en la tabla de posiciones de la Ligue 1 de Francia

Damián Pizarro sumó apenas dos partidos en Le Havre de Francia, donde computó sólo 26 minutos de acción. Así va su equipo en la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

Así va el Udinese en la tabla de posiciones de la Serie A de Italia 25-26

Udinese lucha con todas sus fuerzas con meterse en la parte superior de la tabla de posiciones en la Serie A de Italia 25-26. Eso sí, todavía quedan 20 partidos por jugar. Más de la mitad del certamen.