Día clave en Colo Colo. Este miércoles 7 de enero se realizará una reunión de Blanco y Negro para confirmar las salidas de Vicente Pizarro, Alan Saldivia y Salomón Rodríguez. Y también podría haber novedades de refuerzos, en específico por la situación de Damián Pizarro.

El delantero que se fue de Colo Colo en 2024 no ha tenido un buen paso por Europa. No pudo brillar en su primer año en Udinese y fue enviado a préstamo a Le Havre de Francia, donde tampoco la ha pasado bien.

En TNT Sports, Daniel Arrieta confirmó que la opción del atacante es real. “Quien está esperando, porque solo depende de Colo Colo, es Damián Pizarro. Fue ofrecido a mediados-fines de diciembre. El jugador quiere relanzar su carrera“, contó en Pelota Parada.

Sin embargo, el periodista dio otro dato muy importante. “Eso estaría avanzando. Por algo fue ofrecido. Entiendo que para Fernando Ortiz no era prioridad Damián Pizarro“, comentó.

“Damián Pizarro es la opción que está más a mano de Colo Colo”

“Sí toma fuerza y es una alternativa real. Veremos si se da, si se discute de manera oficial en la reunión del directorio (miércoles). Es la chance que está más a la mano“, complementó Daniel Arrieta.

Desde su salida de Colo Colo a mediados de 2024, Damián Pizarro solo ha jugado cinco partidos oficiales, en donde no registra goles. En Udinese apareció en tres encuentros, mientras que en La Havre ha disputado dos.