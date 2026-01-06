Es tendencia:
Damián Pizarro entró en rebeldía con Le Havre: nunca más volvió a la espera de llegar a Colo Colo

Damián Pizarro no lo ha pasado bien durante su estadía en Europa y quiere relanzar su carrera regresando al Monumental.

Por Felipe Escobillana

No fue bueno el paso por Europa de Damián Pizarro desde que salió de Colo Colo. Llegó a Udinese como una de las promesas del fútbol chileno, sin embargo apenas sumó un puñado de minutos en Friuli.

Esto lo llevó a buscar nuevas oportunidades fuera de Italia, pero siempre en el Viejo Continente. Así es como le llegó la oportunidad de firmar en el Le Havre, de la Ligue 1.

Un paso que tampoco fue fructífero. El entrenador Didier Digard lo criticó públicamente, lo hizo jugar poco y Damián Pizarro aprovechó el mini receso de fin de año para olvidarse para siempre del cuadro galo.

Damián Pizarro espera regresar a Colo Colo

Viajó a Chile para pasar las fiestas de fin de año con familiares y amigos con un pasaje de ida solamente. Nunca más volvió a Francia y ahora su idea es poder quedarse en el país.

De hecho tiene claro el elenco en el que quiere empezar el 2026: Colo Colo. El mismo club que le abrió las puertas del profesionalismo y que siente como su casa es el anhelo del delantero de 20 años.

Su representante, Fernando Felicevich, es quien está moviendo los hilos con el Popular para que puedan llegar a un acuerdo.

El tema es que los albos ya tienen a Javier Correa como centrodelantero y ahora buscan a otro número 9, tras consumarse la salida de Salomón Rodríguez al Montevideo City Torque.

El deseo del jugador es pelear por un puesto de titular en el Cacique como sea. Un año y medio fuera de Chile en el que no lo ha pasado bien lo encuentra suficiente, por lo que ahora busca un retorno a Colo Colo.

Blanco y Negro tendrá una reunión de directorio este miércoles, en el que se puede tocar el tema de Damián para determinar si regresa o no al elenco de sus amores.

