El torneo de la Primera B del futbol chileno apenas lleva tres fechas disputadas en este 2026 y ya tenemos a un DT a detalles de ser despedido. Hablamos de Erwin Durán en Rangers de Talca, elenco que apenas suma una unidad que lo tiene como uno de los colistas en la tabla.

Este pésimo inicio de año ya tiene en alerta a la dirigencia piducana, donde ya avisaron que evaluarán la continuidad de Durán en la banca.

Tras el empate 1-1 ante San Luis de Quillota el pasado domingo Mauricio Segovia, gerente técnico del club, afirmó que están preocupados por el presente deportivo del club y que se sentarán a conversar con el DT al respecto.

¿Durán será el primer despedido en la Primera B?

El dirigente afirmó en charla con el sitio Primera B Chile que “nosotros tenemos que sentarnos a conversar con el técnico. Lamentablemente, hemos tenido un arranque no de los mejores, pero todos tenemos que hacernos responsables del momento que estamos viviendo”.

Erwin Durán está colgando de un hilo en la Primera B tras un mal inicio en Rangers. | Foto: Photosport.

“Tenemos que conversar con el entrenador y con los jugadores porque esta semana que viene es una semana especial (por el clásico ante Curicó Unido). Entonces, debemos reponernos rápido, no de las derrotas, sino de cómo terminaron este partido con San Luis, que fue muy preocupante”, agregó.

Para cerrar Segovia afirmó que “tenemos que recuperar a los jugadores, llegar con la mayor cantidad de gente posible y ojalá poder presentar lo mejor que tengamos el fin de semana”.

El próximo partido de Rangers

Los piducanos volverán a la acción ante Curicó Unido en una nueva edición del “Clásico del Maule” este domingo 15 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio La Granja. Este duelo será válido por la fecha 4 del torneo de Primera B 2026.

